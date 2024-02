Eletti Progressisti Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Todde

NOMI CONSIGLIERI PROGRESSISTI ALLE REGIONALI SARDEGNA: 3 GLI ELETTI

La vittoria di Alessandra Todde alle Elezioni Regionali Sardegna 2024 è arrivata anche grazie al sostegno dei Progressisti di Massimo Zedda. Todde ha ottenuto 331.109 voti con una percentuale del 45.4%. Delle liste collegate alla candidata del centrosinistra, quella ad aver preso più voti è stato il Partito Democratico con 94.411 e un 13.8%, seguito dal Movimento 5 Stelle con 53.066 e il 7.8%. Alle spalle Alleanza Verdi e Sinistra con il 4.7%, Uniti per Alessandra Todde con il 4%, Orizzonte Comune con il 3% così come Sinistra Futura e appunto I Progressisti, che hanno ottenuto 20.761 voti. A seguire ancora il Partito Socialista Italiano, Fortza Paris e Demos Democrazia Solidale. Le liste hanno racimolato 290.720 voti per il 42.6%.

Eletti Orizzonte Comune Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Todde

In attesa dell’ufficialità dei nomi degli eletti, che arriverà solo dopo il via libera del tribunale di Cagliari, possiamo però ipotizzare i nomi dei prossimi consiglieri dei Progressisti alla luce dei risultati delle Elezioni Regionali Sardegna 2024. Le testate locali, infatti, tra gli eletti vedono Francesco Agus, Gian Franco Satta, Ivan Pintus. Come abbiamo detto, l’ufficialità arriverà solamente dopo il protocollo dei voti delle ultime sezioni rimaste, visto che lo spoglio non è stato completato nel tempo previsto. Le sezioni che non hanno terminato lo scrutinio hanno mandato le schede nell’ufficio elettorale circoscrizionale del tribunale di competenza: entro 15 giorni verrà portato a termine il lavoro.

Eletti Verdi Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Todde

NOMI CONSIGLIERI ELETTI PROGRESSISTI ALLE REGIONALI SARDEGNA: I CANDIDATI

Per le Elezioni Regionali Sardegna 2024 i Progressisti sono scesi in campo con Alessandra Todde. In attesa dei risultati definitivi e dell’ufficialità sui nomi dei consiglieri eletti, andiamo a vedere l’elenco di tutti i candidati consiglieri con i Progressisti, che aspiravano ad un posto nel nuovo Consiglio a Cagliari, divisi in base alle rispettive circoscrizioni:

Sassari; Gian Franco Satta; Maria Giovanna Campus; Giovanni Dessole (noto John Mcsun); Simona Fiori; Francesco Paolo Dore; Maria Grazia Manca; Davide Giordano; Maria Angela Marras; Salvatore Nieddu (noto Tore); Speranza Immacolata Piredda; Antonio Ruiu; Marcella Spanu.

VISTA DAL SONDAGGISTA/ In Sardegna non ha vinto il campo largo ma la Todde, il voto disgiunto non ha influito

Gallura: Italo Careddu; Silvia Desogus; Salvatore Pinna; Monica Dettori.

Nuoro: Ignazio Piras; Alice Pisanu; Ivan Pintus; Rosa Costanza Raga; Enzo Denti; Ivana Mattu.

Ogliastra: Daniela Prefumo; Fabrizio Gaviano.

Oristano: Angela Pulis; Antonio Medde; Shkanely Ramos; Patrick Mannu; Francesca Mereu; Antonio Sanna.

Medio Campidano: Maura Boi; Nicola Muscas; Carla Melis; Federico Capra.

Carbonia Iglesias: Federica Siddi; Rolando Marroccu; Valentina Fois; Luciano Uras.

Cagliari: Francesco Agus; Lucia Casu; Alessio Alias; Antonella Laura Antonietta Enna; Marco Atzori; Enrica Ledda; Francesco Dessi; Sara Loddo; Nicola Farci; Elisabetta Milia; Alessandro Merici; Susanna Montaldo; Massimiliano Salis; Giorgia Porcu; Ruben Tremulo; Ignazio Tolu; Anna Puddu; Anna Maria Schirru; Giuseppe Verona; Mildred Tacluyan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA