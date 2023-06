Eletti Ragusa seggi Consiglio Comunale/ Peppe Cassì sindaco: nomi 24 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE RAGUSA: 24 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

A Ragusa i risultati delle elezioni comunali hanno visto la vittoria del sindaco eletto Peppe Cassì: dei 24 eletti nel nuovo Consiglio comunale la stragrande maggioranza spetta alle liste civiche in suo sostegno. Come anticipato, la coalizione a sostegno di Cassì avrà la piena maggioranze nel nuovo Consiglio di Ragusa controllando 16 seggi (più il sindaco) dei 24 totali, con appena 7 eletti tra le fila dell’opposizione.

I risultati delle elezioni comunali a Ragusa dicono Peppe Cassì vincitore al primo turno con il 62,92 per cento delle preferenze (21.673 voti totali). Niente da fare per il candidato di centrosinistra Riccardo Schininà fermo al 19,47 per cento e per gli altri competitor. Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle elezioni comunali Ragusa 2023:

Seggi maggioranza:

Cassì sindaco: 8 seggi

Partecipiamo Ragusa Futura: 4 seggi

Terra Madre: 2 seggi

Ragusa Prossima: 2 seggi

De Luca per Ragusa: 1 seggio

Seggi opposizione:

Pd: 2 seggi

GenerAzione: 2 seggi

Territorio: 1 seggio

FdI: 1 seggio

M5s: 1 seggio

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE RAGUSA: NOMI CONSIGLIERI CON CASSI’ SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa della comunicazione ufficiale che verrà protocollata nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio comunale a Ragusa con Peppe Cassì sindaco: qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle elezioni comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Consiglieri maggioranza:

Cassì sindaco: Gianni Giuffrida (1.017), Simone Digrandi (768), Federico Bennardo (655) , Elvira Adamo (454), Fabrizio Ilardo (450), Oriana La Licata (409), Catia Pasta (405), Marco Antoci (396)

Partecipiamo Ragusa Futura: Mario D’Asta (527), Rossana Caruso (477), Carla Mezzasalma (404), Giovanna Occhipinti (398)

Terra Madre: Giovanni Gurrieri (456) e Marco Galifi (219)

Ragusa Prossima: Gianni Iurato (542) e Sebastiano Zagami (244)

De Luca per Ragusa: Saverio Buscemi (226)

Consiglieri opposizione:

Pd: Peppe Calabrese (601) e Mario Chiavola (577)

GenerAzione: Gaetano Mauro (403) e Giuseppe Podimani (384)

Territorio: Angelo La Porta (480)

FdI: Rocco Bitetti (209)

M5s: Sergio Firrincieli (275)











