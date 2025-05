LA TRADIZIONE A RAVENNA NON SI BATTE: IL CENTROSINISTRA DEL SINDACO BARATTONI CONQUISTA LA MAGGIORANZA IN CONSIGLIO

Tra i 4 capoluoghi al voto in queste Elezioni Comunali 2025 Ravenna era certamente il più “prevedibile”, anche vedendo i risultati delle ultime Regionali in Emilia Romagna che avevano visto lo scorso autunno trionfare il sindaco uscente del comune ravennate, Michele De Pascale: e così i risultati del voto 25-26 maggio 2025 hanno pienamente confermato i pronostici della vigilia con Alessandro Barattoni eletto sindaco e con la maggioranza di eletti a Ravenna in Consiglio Comunale che si conferma ancora una volta del Centrosinistra.

Nell’Italia repubblicana non c’è mai stata un’amministrazione diversa da quella “rossa” e la tradizione anche in queste Comunali 2025 è stata pienamente rispettata: un trionfo quello del segretario provinciale uscente del Pd Alessandro Barattoni, giovane erede della doppia giunta di De Pascale anche grazie ad un 40% “a valanga” della lista Partito Democratico. La scommessa di “dividere” il Centrodestra per poi eventualmente unirsi al ballottaggio non ha pagato visto che il nuovo sindaco eletto di Ravenna ha preso il 58% delle preferenze vincendo già al primo turno la sfida.

«Il programma è stato pensato nell’ottica dei dieci anni di governo», ha spiegato ieri sera dopo i risultati definitivi delle Elezioni Comunali il nuovo sindaco di Ravenna, aggiungendo l’impegno personale «per recuperare quelle persone che hanno deciso di non andare a votare». L’affluenza alle urne si è confermata infatti molto bassa, sotto il 50%, togliendo ogni possibile speranza per il Centrodestra di ribaltare la giunta uscente.

PREFERENZE E SEGGI ELETTI: ECCO LA MAGGIORANZA CON BARATTONI

Osservando i risultati delle preferenze e guardando gli eletti (potenziali) nel prossimo Consiglio Comunale a Ravenna non può che saltare all’occhio l’assoluto dominio che il Pd con il 40% di preferenze avrà nella giunta Barattoni e nella stessa legislatura comunale: 21 i seggi sui 32 totali che vanno agli eletti in quota Centrosinistra, di cui però ben 16 saranno del Pd. 1 a testa i consiglieri eletti in quota M5s (4,4%), AVS (4,3%), PRI (4,2%), Ama Ravenna (3,6%) e Progetto Ravenna (2,4%), per un totale di 59% ottenuto dalla coalizione del campo largo progressista.

Per quanto riguarda i nomi dei consiglieri eletti con Barattoni sindaco – in attesa di conferme, eventuali rinunce/ricorsi – ecco la lista dei più votati ripartita per i vari partiti che dovrebbe comporre il prossimo Consiglio Comunale tra i seggi della maggioranza: l’ex sindaco che ha sostituito in questi mesi De Pascale alla guida di Ravenna, Fabio Sbaraglia, conquista quasi 1200 preferenze venendo designato come primo tra gli eletti in casa Pd. Con lui gli altri dem Massimo Cameliani (1025 preferenze), Federica Del Conte, Federica Moschini, Greta Cavallaro, Petia Di Lorenzo, Luca Cortesi, Francesca Impellizzeri, Domenico Esposito, Livia Molducci, Igor Bombardi, Gianmarco Buzzi, Idio Baldrati, Nicolò Pranzini, Fama Lo, Michele Venturi.

Per quanto riguarda invece le altre liste del Centrosinistra, gli eletti – stante sempre le preferenze espresse dal Comune di Ravenna a questo indirizzo – rimanenti sono 5, uno a testa per ogni partito a sostegno di Barattoni: Giancarlo Schiano per il M5s (era già consigliere uscente), Giannantonio Mingozzi per il Partito Repubblicano, Nicola Scaloni per l’Alleanza Verdi-Sinistra, Barbara Monti per Progetto Ravenna e Daniele Perini con Ama Ravenna (per lui boom di preferenze, oltre 678, da consigliere uscente).

ELETTI RAVENNA ALL’OPPOSIZIONE: CENTRODESTRA DIVISO, 3 I CANDIDATI SINDACO ELETTI

Con una “valanga” dem come quella ottenuta da Barattoni nei risultati delle Elezioni Comunali, la restante parte del Consiglio Comunale rimane ovviamente all’opposizione che occuperò in tutto 11 seggi complessivi di cui 3 per i candidati sindaco sconfitti dal campo largo di Ravenna. Nicola Grandi – sostenuto da FdI, FI e Viva Ravenna – non va oltre il 25%, Alvaro Ancisi con la Lega si ferma al 6,47% e Veronica Verlicchi di La Pigna resta al 4,35%.

Oltre ai tre candidati sindaci eletti a Ravenna, trovano spazio in Consiglio Comunale per il Centrodestra ben 5 Consiglieri con FdI, ovvero Patrizia Zaffagnini (239 preferenze), Mauro Falco Caponegro, Renato Esposito, Pietro Maria Moretti, Anna Adele Greco. Primo tra gli esclusi Alessandro Baroni, un solo voto dietro Greco: in casa Forza Italia si conferma il capolista Alberto Ancarani mentre unico tra gli eletti per Viva Ravenna resta l’ex candidato sindaco Filippo Donati. Per la Lega e Popolo della Famiglia l’unico eletto è il capolista Gianfranco Spadoni, oltre ovviamente al candidato Ancisi: in quota La Pigna, lista civica, trova spazio tra gli eletti in Consiglio Comunale di Ravenna la candidata Veronica Verlicchi, anche lei consigliera uscente.