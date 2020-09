Eletti Regionali Liguria 2020/ Elezioni: seggi, nomi consiglieri e liste

ELETTI REGIONALI LIGURIA 2020: GLI EQUILIBRI DELLE LISTE

Non manca molto al termine dello spoglio dei voti relativi alle elezioni regionali in Liguria. Dopodiché diventerà più facile anche capire chi saranno i candidati eletti in consiglio regionale. Quando le sezioni scrutinate sono 1.437 su 1.795 c’è comunque da segnalare l’importante affermazione della lista Cambiamo con Toti Presidente, che è accreditata del 22,6% dei voti, superiore quindi al 19,9% del Partito democratico. Si tratterebbe di un risultato importante considerando che quella del rieletto Governatore è una lista priva di simboli dei partiti che lo sostengono. La Lega si attesta al 17,1% e in doppia cifra c’è anche Fratelli d’Italia (10,8%). Il Movimento 5 Stelle si ferma al 7,9%. Qualche chance di entrare in consiglio regionale ce l’hanno anche Forza Italia (5,4%) e la Lista Ferruccio Sansa Presidente (7,1%). La lista di sostegno Massardo, in cui è confluita anche Italia Viva, si ferma invece al 2,4%. (aggiornamento di Lorenzo Torrisi)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LIGURIA 2020

Elezioni Regionali 2020 in Liguria, ci siamo: dopo cinque anni si torna a votare nella regione governata dal centrodestra per rinnovare il consiglio e in corsa, dato per favorito, c’è l’attuale presidente Giovanni Toti che avrà come principale sfidante Ferruccio Sansa, espressione della coalizione di centrosinistra e giornalista del “Fatto Quotidiano”; va ricordato che in Liguria la legge elettorale prevede il turno unico con premio di maggioranza e per gli elettori chiamati al voto questo weekend la possibilità di optare per il voto disgiunto. Divisa in quattro diverse circoscrizioni elettorali per le varie province (Genova, Imperia, La Spezia e Savona), la regione vede in cosa ben dieci candidati governatori, sostenuti in totale da 18 liste: si parte da Giovanni Toti sostenuto da una coalizione che comprende la sua lista personale (Toti Presidente), Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e UDC.

Ferruccio Sansa invece è sostenuto dalle liste di Movimento 5 Stelle, Sansa Presidente, Partito Democratico, (Europa Verde e Linea condivisa. A seguire ci sono il candidato di Italia Viva, Aristide Fausto Massardo (Massardo Presidente), Carlo Carpi (Lista Carpi), Marika Cassimatis (Base Costituzionale), Davide Visigalli (Riconquistare l’Italia), Giacomo Chiappori (Grande Liguria), Riccardo Benetti (Rispetto per tutti gli animali), Alice Salvatore (Il Buonsenso) e Gaetano Russo (Il Popolo della Famiglia). Per scoprire tutti i consiglieri delle singole liste alle Elezioni Regionali 2020 in Liguria ecco i manifesti elettorali con i nomi dei candidati di ciascuna circoscrizione: Genova, Imperia, La Spezia e Savona

GLI ELETTI IN LIGURIA NEL 2015

Alle Elezioni Regionali del 31 maggio 2015 in Liguria a vincere, come detto, fu la coalizione di centrodestra guidata da Giovanni Toti che ottenne il 34,44% dei consensi e di conseguenza 16 seggi su 30, più quello destinato al governatore; 27,84% di preferenze alla coalizione di centrosinistra guidata da Raffaella Paita (8 seggi), mentre i restanti 6 seggi andarono ad Alice Salvatore (Movimento 5 Stelle, 24,84%) e uno al candidato Luca Pastorino (9,41%, sostenuto da una lista personale e dalla Rete a Sinistra). Passando invece agli eletti, cinque anni fa entrarono in consiglio i 6 candidati presenti nel listino personale di Toti (Sonia Viale, Gianni Berrino, Giacomo Raul Giampedrone, Stefania Pucciarelli, Andrea Costa e Ilaria Cavo), mentre alla Lega ne toccarono 5 (Edoardo Rixi, Francesco Bruzzone, Alessandro Piana a Imperia e Stefania Pucciarelli alla Spezia), a Forza Italia invece 3 (Claudio Muzio a Genova, Marco Scajola a Imperia e Angelo Vaccarezza a Savona) e uno solo a Fratelli d’Italia (Matteo Rosso a Genova).

Passando invece all’opposizione, ecco il seggio per la candidata presidente Paita e altri 7 per i colleghi del PD (Sergio Rossetti, Valter Ferrando, Luca Garibaldi e Giovanni Lunardon a Genova, Luigi De Vincenzi a Savona, Giovanni Barbagallo a Imperia e Juri Michelucci a la Spezia). Il Movimento Cinque Stelle ne conquistò invece 6 di seggi (a Genova con la candidata governatrice Alice Salvatore e poi Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Gabriele Pisani, Andrea Melis e Francesco Battistini). Infine un solo seggio Rete a Sinistra al già citato candidato governatore Gianni Pastorino.



