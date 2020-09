Eletti Regionali Marche 2020/ Elezioni: seggi, nomi consiglieri e liste

ELETTI REGIONALI MARCHE 2020: GLI EQUILIBRI DELLE LISTE

Si va completando lo spoglio delle Elezioni Regionali 2020 nelle Marche e i risultati, seppur parziali, sono molto interessanti anche per quanto riguarda i nuovi eletti e il Consiglio regionale che si formerà. La vittoria va a Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia, quando le sezioni scrutinate sono 1.216 su 1.576, (18,59%), ma il Partito democratico si conferma primo partito (24,94%), seppur con una percentuale più bassa rispetto a quella ottenuta nel 2015. È invece crollato il Movimento 5 Stelle (7,18%), che era secondo partito e ora invece ha perso terreno, facendosi superare dalla Lega di Salvini (22,58%), ora molto vicina al Pd, e poi dal partito che ha sostenuto la candidatura di Acquaroli. Flessione di Forza Italia (6,03%), la cui percentuale si è quasi dimezzata nel giro di cinque anni. Il centrodestra, dunque, acquisirà maggiore peso in Consiglio regionale per la sua vittoria, ma la composizione cambierà decisamente e in maniera storica considerando che le Marche erano una “roccaforte rossa”.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI MARCHE 2020

I cittadini delle Marche sono chiamati al voto nell’ultimo weekend per questa nuova tornata delle Elezioni Regionali 2020 che mirano a rinnovare il consiglio e porteranno all’elezione, comunque vada, di un nuovo governatore: in mancanza della candidatura dell’uscente Luca Ceriscioli, il PD ha deciso di puntare su Maurizio Mangialardi, mentre il candidato del centrodestra unito è il meloniano Francesco Acquaroli, sconfitto proprio cinque anni fa nella precedente elezione. Ricordando che le Marche annoverano 5 diverse circoscrizioni (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e Pesaro-Urbino), ecco di seguito chi sono gli otto candidati alla carica di governatore per un totale di 18 liste, 12 delle quali sostengono rispettivamente i due principali candidati qui sopra menzionati.

Francesco Acquaroli (sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Forza Italia, Civici, Movimento per le Marche), Maurizio Mangialardi (Partito Democratico, Italia Viva – PSI – Demos – Civici Marche, Rinasci Marche, Le nostre Marche e il Centro, Mangialardi Presidente, Marche Coraggiose), Gian Mario Mercorelli (Movimento 5 Stelle), Fabio Pasquinelli (Partito Comunista), Sabrina Banzato (Vox Italia), Alessandra Contigiani (Riconquistare l’Italia), Roberto Mancini (Dipende da noi) e Anna Rita Iannetti (Movimento 3V). Per scoprire tutti i consiglieri delle singole liste alle Elezioni Regionali 2020 nelle Marche ecco di seguito i manifesti elettorali con i nomi dei candidati di ciascuna circoscrizione: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Pesaro Urbino).

GLI ELETTI NELLE MARCHE NEL 2018

Alle Elezioni Regionali tenutesi il 31 maggio 2015 nelle Marche aveva trionfato il candidato del centrosinistra ed espressione del PD Luca Ceriscioli con il 41,07% dei consensi e 19 seggi su 30, battendo Giovanni Maggi del Movimento 5 Stelle (21,78% e 5 seggi) e Francesco Acquaroli della coalizione di destra (18,98% e 4 seggi); infine gli ultimi 3 seggi erano andati alla coalizione che faceva capo a Gian Mario Spacca (Forza Italia, Marche 2020 – Area Popolare, Democrazia Cristiana col 14,21%). Nella lista di centrosinistra 15 seggi andarono alla lista che faceva capo al Pd (Biancani, Minardi, Traversini, Talè, Volpini, Mastrovincenzo, Bora, Busilacchi, Giancarli, Cesetti, Giacinti, Casini, Urbinati, Sciapicchetti, Micucci), 2 a Uniti per le Marche (Rapa e Pieroni), e 1 solo a Popolari Marche-Udc (Marconi). Fuori dalla maggioranza di Ceriscioli invece ecco 5 seggi per il M5S (Fabbri, Maggi, Pergolesi, Giorgini, Bisonni), 4 per la coalizione di destra Fratelli d’Italia-Lega (Leonardi, Puntaroni, Malaigia, Zaffiri) e infine 3 per quella di centrodestra del governatore uscente (Carloni, Celani, Marcozzi).



