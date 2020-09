Eletti Regionali Toscana 2020/ Elezioni: seggi, nomi consiglieri e liste

ELETTI REGIONALI TOSCANA 2020: GLI EQUILIBRI DELLE LISTE

Lo spoglio dei voti non è ancora concluso, ma per le elezioni regionali in Toscana c’è già una proiezione relativa al numero di seggi che verrebbero attribuiti ai partiti in base ai voti raccolti. Quando le sezioni scrutinate sono circa 2.900 sulle poco più di 3.900 complessive, il Partito democratico avrebbe 22 seggi (34,96%), mentre Italia Viva – +Europa 2 (4,5%). Alla Lega (21,78%) andrebbero 7 seggi, a Fratelli d’Italia 4 (13,46%), a Forza Italia (4,14%) uno soltanto, come del resto anche al Movimento 5 Stelle (7,07%). Da ricordare che un seggio spetta anche a Susanna Ceccardi e Irene Galletti, le due migliori candidate “perdenti” nel confronto con Eugenio Giani. La maggioranza del centrosinistra appare quindi piuttosto netta nel consiglio regionale, consentendo al Partito democratico di poter governare quasi da solo. (aggiornamento di Lorenzo Torrisi)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI TOSCANA 2020

Chi rientrerà tra gli eletti delle Regionali Toscana 2020? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo in queste ore: come ben sappiamo, sono 7 i candidati alla Presidenza della Regione e i candidati consiglieri sono “distribuiti” in 13 circoscrizioni. Iniziamo ricordando i candidati governatori: “l’erede” del presidente uscente Enrico Rossi è Eugenio Giani, sostenuto da Partito Democratico, Articolo Uno, Europa Verde, Partito Socialista Italiano, Italia Viva, Volt e +Europa. Il Centrodestra ha puntato sulla candidatura di Susanna Ceccardi, sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia e “Toscana civica per il cambiamento”. Irene Galletti è il volto scelto dal movimento 5 Stelle, mentre il Partito Comunista ha puntato su Salvatore Catello. Marco Barzanti è il candidato del Partito Comunista Italiano, mentre gli altri due candidati alla Presidenza della Toscana sono due civici: parliamo di Tommaso Fattori (Toscana a Sinistra) e di Tiziana Vigni (Movimento 3V – Libertà di scelta). Per scoprire tutti i consiglieri delle singole liste alle Elezioni Regionali Toscana ecco qui i link per scaricare tutti i manifesti elettorali con i singoli nomi dei candidati presenti nelle rispettive circoscrizioni: Arezzo, Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3, Firenze 4, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

GLI ELETTI IN TOSCANA NEL 2015

A trionfare alle Elezioni Regionali in Toscana del 2015 fu Enrico Rossi, sostenuto dal Partito Democratico e dalla lista civica Il Popolo Toscano. Il governatore uscente raccolse il 48,02% dei voti, quasi tutti legati dem (46,34%): il Pd ottenne infatti 24 seggi sui 38 totali, garantendosi una buona maggioranza in Consiglio Regionale. In seconda posizione Claudio Borghi con il 20,02%, sostenuto da Lega Nord (16,16%, 5 seggi) e Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale (3,85%, 1 seggio). Poi il Movimento 5 Stelle con Giacomo Giannarelli (15,05%, 5 seggi). Quarta posizione per Stefano Mugnai con il 9,10%, sostenuto da Forza Italia (8,49% 1 seggio) e Lega Toscana – Più Toscana (0,60%). Infine Tommaso Fattori (6,28%), sostenuto da Sì Toscana a Sinistra (6,27%, 2 seggi), Giovanni Lamioni (1,27%) sostenuto da Passione per la Toscana (1,19%) e Gabriele Chiurli (0,26%) sostenuto da Democrazia Diretta (0,26%).

38 in tutto i seggi assegnati. Partiamo dal Partito Democratico, in ordine alfabetico, tra parentesi la circoscrizione: Gianni Anselmi (Livorno), Stefano Baccelli (Lucca), Massimo Baldi (Pistoia), Paolo Bambagioni (Firenze 4), Simone Bezzini (Siena), Ilaria Bugetti (Prato), Giacomo Bugliani (Massa-Carrara), Fiammetta Capirossi (Firenze 2), Nicola Ciolini (Prato), Lucia De Robertis (Arezzo), Francesco Gazzetti (Livorno), Eugenio Giani (Firenze 1), Ilaria Giovannetti (Lucca), Leonardo Marras (Grosseto), Antonio Mazzeo (Pisa), Elisabetta Meucci (Firenze 1), Monia Monni (Firenze 4), Alessandra Nardini (Pisa), Marco Niccolai (Pistoia), Andrea Pieroni (Pisa), Stefano Scaramelli (Siena), Enrico Sostegni (Firenze 3), Serena Spinelli (Firenze 2) e Valentina Vadi (Arezzo 3). 5 seggi alla Lega Nord, più quello del candidato governatore: Jacopo Alberti (Firenze 1), Claudio Borghi (Candidato presidente), Marco Casucci (Arezzo), Elisa Montemagni (Lucca), Roberto Salvini (Pisa) e Manuel Vescovi (candidato regionale). 5 seggi per il Movimento 5 Stelle: Gabriele Bianchi (lucca), Enrico Cantone (Livorno), Irene Galletti (Pisa), Giacomo GIannarelli (candidato presidente), Andrea Quartini (Firenze 1). 2 seggi per Sì – Toscana a Sinistra: Tommaso Fattori (candidato presidente) e Paolo Sarti (Firenze). Infine, i restanti seggi: Stefano Mugnai (candidato presidente Forza Italia), Marco Stella (Forza Italia, Firenze 1), Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia, Firenze 1).



