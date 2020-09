Eletti Regionali Veneto 2020/ Elezioni: seggi, nomi consiglieri e liste

ELETTI REGIONALI VENETO 2020: GLI EQUILIBRI DELLE LISTE

Era nell’aria, ma le elezioni regionali in Veneto vedono una netta affermazione di Luca Zaia e della lista Zaia Presidente, quando sono 2.663 le sezioni scrutinate su 4.751. Il Governatore uscente sostanzialmente raccoglie tre quarti dei voti e ben più della metà di essi arrivano dalla sua lista (45,89%), che di fatto quindi ha raccolto più consensi di Lega (16%), Forza Italia (3,41%), Fratelli d’Italia (8,93%) e Lista Veneta Autonomia (2,01%) messi insieme. Inevitabilmente tutto questo si farà sentire nel numero di eletti che verranno attribuiti in Consiglio regionale, dove rischia di pagare un prezzo alto il Partito democratico, che, quando le sezioni scrutinate sono circa la metà, è dato al 12,43%. Ancora più pesante potrebbe essere il verdetto per il Movimento 5 Stelle, dato che non raggiungerebbe nemmeno il 3% dei voti (2,77%). All’interno del centrodestra, Fratelli d’Italia dovrebbe prendere circa il triplo dei voti di Forza Italia e anche il partito di Berlusconi rischia quindi di trovare poco spazio in consiglio regionale. (aggiornamento di Lorenzo Torrisi)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI VENETO 2020

Alle Elezioni Regionali 2020 in Veneto i candidati consiglieri legati ai 9 candidati Presidenti vede la distribuzione in 7 circoscrizioni elettorali distinte per le singole provincie: con Luca Zaia si schierano le liste Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia; con Arturo Lorenzoni le liste schierate sono Partito Democratico, Volt Europa, Europa Verde, Sanca Autonomia, Il Veneto che vogliamo; Paola Girotto col Movimento 3V; Simonetta Rubinato per Veneto Per le Autonomie; Paolo Benvegnù con Solidarietà Ambiente Lavoro; Enrico Cappelletti per il Movimento 5 Stelle; Patrizia Bartelle con Veneto Ecologia Solidarietà; Antonio Guadagnini col Partito dei Veneti; Daniela Sbrollini per Italia Viva – Civica per il Veneto – PSI – PRI). Per scoprire tutti i consiglieri delle singole liste alle Elezioni Regionali Veneto ecco qui tutte i manifesti elettorali con i singoli nomi dei candidati presenti nelle rispettive circoscrizioni: Treviso – Belluno – Rovigo – Padova – Venezia – Verona – Vicenza.

GLI ELETTI IN VENETO NEL 2015

Alle Elezioni Regionali del 31 maggio 2015 trionfatore fu Lega del Governatore Luca Zaia, ancora oggi il candidato unitario del Centrodestra: 28 seggi (con il 50,08%) andarono a Zaia (21 lista civica Zaia, 10 Lega, 3 Forza Italia, 1 Indipendenza Veneto, 1 Fratelli d’Italia), mentre 11 seggi (con il 22,74%) andarono alla avversaria del Centrosinistra Alessandra Moretti (8 Pd, 2 Moretti Presidente, 1 Veneto Civico). I restano 10 seggi vennero distribuiti tra Movimento 5 Stelle (5, compreso il candidato Jacopo Berti) e altri 5 per Flavio Tosi (3 lista Tosi, 1 Ncd-Udc, 1 Veneto del Fare). Furono in tutto 51 i seggi assegnati, compresi quelli dei candidati Luca Zaia e Alessandra Moretti: 13 per la lista Zaia, Treviso – Silvia Rizzotto, Sonia Brescacin, Nazzareno Gerolimetto, Alberto Villanova. – Vicenza – Nicola Ignazio Finco, Manuela Lanzarin; – Padova – Fabrizio Boron, Tiberio Businaro, Luciano Sandona’; – Verona – Stefano Valdegamberi; – Venezia – Francesco Calzavara, Fabiano Barbisan; – Belluno – Giampaolo Bottacin. 10 alla Lega Nord: Treviso – Giampiero Possamai, Riccardo Barbisan; – Vicenza – Roberto Ciambetti, Marino Finozzi; – Padova – Roberto Marcato, Giuseppe Pan; – Verona – Luca Coletto, Alessandro Montagnoli; – Venezia – Gianluca Forcolin; – Rovigo – Stefano Falconi. 3 per Forza Italia: Padova – Massimiliano Barison; – Verona – Massimo Giorgetti; – Vicenza – Elena Donazzan. 2 per Indipendenza Veneto: Venezia – Ilaria Padoan; Treviso – Rolando Bortoluzzi. 1 Fratelli d’Italia, Sergio Berlato a Vicenza.

All’opposizione hanno seduto per 5 anni in Consiglio Regionale 8 consiglieri del Pd:

Vicenza – Stefano Fracasso; – Verona – Orietta Salemi; – Padova – Pietro Ruzzante, Claudio Sinigaglia; – Venezia – Bruno Pigozzo, Francesca Zottis; – Rovigo – Graziano Azzalin; – Treviso – Andrea Zanoni. 2 per Lista Moretti: Vicenza – Cristina Guarda; – Venezia – Franco Ferrari. 1 per Veneto Civico: Alessandra Buzzo a Belluno. 3 per Lista Tosi: Verona – Andrea Bassi, Stefano Casali; – Belluno – Matteo Toscani. 1 per Ncd: Marino Zorzato a Padova; 1 per Veneto del Fare, Giovanna Negro a Verona. 4 per Movimento 5 Stelle: Padova – Jacopo Berti; – Vicenza – Marco Dalla Gassa; – Verona – Manuel Brusco; – Venezia – Erika Baldin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA