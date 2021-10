Eletti Rho 2021, seggi Consiglio/ Risultati Comunali: Orlandi sindaco, le preferenze

ELETTI E SINDACO ELEZIONI COMUNALI RHO

Vince il Centrosinistra a Rho con i risultati delle Elezioni Comunali che incoronano già al primo turno il nuovo sindaco Andrea Orlandi: consigliere Comunale e poi Assessore al Bilancio per due mandati, di cui l’ultimo corrente con il ruolo di Vice Sindaco. Il popoloso Comune in provincia di Milano vede la sconfitta del candidato di Centrodestra – Daniele Paggiaro – così come il civico Uberto Re (12,18%) e Andrea Savi del Partito Comunista Italiano (3%).

I risultati delle Elezioni Comunali a Rho vedono il neo-sindaco di Centrosinistra ottenere con il 52,48% dei voti i 15 seggi per governare in maggioranza il prossimo Consiglio Comunale: 9 per la lista Pd, 4 per RhoVerso2030, 2 Lista Civica Rho. Il candidato del Centrodestra con il 32,35% vede invece eleggere solo 6 consiglieri: 2 Lega, 2 SiamoRho, 1 FdI, 1 Forza Italia. Eletto consigliere anche Uberto Re con un unico seggio conquistato attraverso il 12,18% nei risultati delle Amministrative 2021.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE A RHO

In attesa dei risultati definitivi “bollinati” dopo le consuete conferme/rinunce dei candidati, non resta che osservare i dati questi ì definitivi delle preferenze per capire come potrà essere composto il prossimo Consiglio Comunale a Rho, retto dalla nuova giunta del Centrosinistra di Orlandi (di seguito vengono indicati i più votati nelle rispettive liste che con ogni probabilità verranno eletti consiglieri).

Maggioranza (15 seggi + sindaco Orlandi)

– Pd 9 seggi: Vergani (459), Bellofiore (246), Mancarella (246), Bale (245), Brognoli (211), Giro (210), Bernasconi (185), Bindi (182), Forloni (181). Primo tra i non eletti al momento Caselli (153)

– Rho 2030 4 seggi: Bianchi (259), Borghetti (204), Varasi (171), Caronni (170), primo escluso Rioli (118)

– Lista Civica Rho 2 seggi: Violante (298), Borella (180), primo escluso La Palomenta (163)

Opposizione (7 seggi)

– Lega 2 seggi: Giussani (154), Colombo (154), primo escluso Giudici (147)

– SiamoRho 2 seggi: Re (220), Scarlino (157) e al momento non eletta sarebbe Cova (144)

– Fdi 1 seggio: Recalcati (153)

– Forza Italia 1 seggio: Rizzp (105)

– Uberto Re consigliere eletto

