Eletti San Cataldo 2021, seggi Consiglio/ Risultati e voti: Comparato vs Vassallo

ELEZIONI SAN CATALDO: RISULTATI BALLOTTAGGIO E PREFERENZE AL PRIMO TURNO

Tra gli 8 Comuni al voto per il ballottaggio delle Elezioni Comunali in Sicilia, i risultati e gli eletti di San Cataldo (Caltanissetta) sono molto attesi per la sfida tra Centrosinistra e Destra, con in particolare il candidato sindaco giallorosso Gioacchino Comparato contro l’altro candidato Claudio Vassallo.

I risultati al primo turno delle Amministrative a San Cataldo sancirono il vantaggio con il 24,9% per Comparato, sostenuto da Partito democratico e Movimento 5 stelle. Lo sfidante è Vassallo, sostenuto da Fratelli d’Italia, “Vassallo Sindaco di San Cataldo” e “Tradizione e Futuro Vassallo Sindaco”. Il candidato di Destra ha ottenuto 2.230 voti e il 19,6%. Escluso dal ballottaggio invece Giampiero Modaffari, il candidato civico che ha ottenuto solo il 17,5%.

POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE A SAN CATALDO: NOMI ELETTI

In attesa dei risultati completi alla fine dello spoglio del ballottaggio, ecco di seguito la possibile composizione dei seggi eletti al prossimo Consiglio Comunale di San Cataldo: i nomi degli eletti saranno definitivi una volta che saranno incrociati i voti di preferenza al primo turno con la coalizione vincente che risulterà dallo spoglio del ballottaggio.

Questa i possibili nomi della maggioranza del consiglio comunale se vincesse Gioacchino Comparato:

– Partito Democratico 1.530 voti: Marco Andaloro; Romeo Bonsignore; Francesca Cammarata; Davide Castronovo; Domenico Cristino; Sebastiano Cupani; Maria Grazia Gigante; Marianna Guttilla; Marco Cataldo Imera; Maurizio Salvatore Lombardo; Clara Enza Lunetta; Claudio William Emmanuele Nicosia; David Gaetano Quagliano; Manuela Celeste Sacchiero; Martina Tardanico.

– Movimento 5 Stelle 924 voti: David Gaetan Alù; Jody Andrea Amico; Adriano Renato Bella; Luigi Amedeo Benincasa; Arcangelo William Di Francesco; Pietro Domenico Fascianella; Marco Iacona; Maria Rosaria Intorre; Silvia Maira; Rosaria Mangione; Salvatore Giuseppe Mangione; Federica Marchese; Cinzia Raimonda Naro; Emanuel Pilato; Fabio Salerno; Salvatore Tumminelli.

Questi i possibili nomi invece se dovesse vincere Claudio Vassallo:

– Vassallo Sindaco di San Cataldo 1.108 voti: Rosario Fabio Aprile; Federica Cazzetta; Gabriella Maria Aurora Cusimano; Valentina Giambrone; Filippo Grottadaurea; Bartolo Mangione; Felicia Anna Naro; Salvatore Massimiliano Pitonzo; Vincenzo Domenico Prizzi; Guglielmo Pulcini; Ornella Maria Scarantino; Antonella Siracusa; Vania Grazia Sparacino; Carmelo Sollami; Riccardo Urso; Andrea Zimarmani.

– Tradizione e Futuro Vassallo Sindaco 966 voti: Giuseppe Maria Di Vita; Felice Favata; Vincenzo Naro; Cataldo detto Katakill Sardo; Angelica Marcenò; Nancy Maria Cordaro; Vittoria Noemi Li Vecchi; Rita Spanò; Claudia Sorrentino; Angelo Mirto; Pasquale Falzone; Salvatore Alongi; Andrea Valerio Giumento; Antonino Sposito; Calogera Emanuela detta Emanuela Falzone; Calogero Luca Anzalone.

– Fratelli d’Italia 485 voti: Giuseppe Carrubba; Alessio Castellana; Luigi Curatolo; Sabino Faienza; Maria Luisa Falzone; Salvatore Mario Antonio Fazzotta; Biagio Fonti; Vincenzo Antonio Giambra; Elisa Rosita Giannone; Michele Mangione; Barbara Rita Marcenò; Gianluca Pignatone; Carola Pia Randazzo.

