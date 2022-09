Eletti Senato, nomi senatori e seggi/ Risultati Elezioni 2022: la nuova composizione

Il centrosinistra esce sconfitto dalle Elezioni Politiche 2022. I risultati forniscono un verdetto chiaro: la coalizione del centrodestra, formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, ha conquistato il 44,25% al Senato, oltre ad aver finora ottenuto 22 eletti all’uninominale con 31 candidati eletti su 67. I numeri chiaramente non sono ancora definitivi, ma la vittoria del centrodestra è netto. Come cambia, quindi, il Senato in virtù di ciò? Come si compone con i nuovi senatori eletti?

Secondo i calcoli effettuati da Quorum/YouTrend, al Senato il centrodestra dovrebbe avere 113 seggi su 200, il centrosinistra 41, M5s 28, Azione-Italia Viva 10 e gli altri partiti 8. Per quanto riguarda i nomi dei senatori eletti, spicca Silvio Berlusconi, che è riuscito a spuntarla. A Sesto San Giovanni, ormai ex Stalingrado d’Italia, Isabella Rauti ha vinto la sfida per il Senato al collegio uninominale contro Emanuele Fiano. Sempre al Senato in Lombardia, Daniela Santanché ha superato Carlo Cottarelli. Successo di Claudio Lotito che in Molise si è imposto su Ottavio Balducci, così come Costanzo Della Porta di Fratelli d’Italia.

CHI SONO ELETTI SENATO, POLITICHE 2022: LE PREVISIONI

I risultati delle Elezioni Politiche 2022 ci consentiranno di scoprire gli eletti al Senato, quindi chi sono i 200 senatori. A tal proposito, ricordiamo che il numero è diminuito, alla luce della riforma costituzionale voluta dal Movimento 5 Stelle. Oltre ad essere stato il ridotto quello dei deputati, il numero dei senatori è sceso da 320 a 200. Quindi, per la prima volta avremo una composizione ridotta del Senato, di conseguenza anche del Parlamento. Comunque, dei 200 senatori eletti, sono 4 ad essere eletti dalla circoscrizione estero. Inoltre, è bene precisare che 74 senatori sono eletti col sistema maggioritario “secco” nei collegi uninominali, mentre gli altri vengono eletti nei collegi plurinominali col sistema proporzionale. Più precisamente si tratta di 122 senatori che fanno parte di liste o coalizioni che hanno superato la soglia di sbarramento, che corrisponde al 3% per i partiti e 10% per le coalizioni.

Passiamo dai numeri ai nomi, grazie alle previsioni elaborate da YouTrend per le Elezioni Politiche 2022 sui senatori eletti, riportate dall’AdnKronos. Ad esempio, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini dovrebbero essere riconfermati senza problemi. Hanno ottime possibilità di rientrare tra gli eletti al Senato anche Matteo Renzi, Claudio Lotito e Ilaria Cucchi, che sono considerati tutti in fascia alta per quanto riguarda le probabilità. Subito dietro in questa “griglia” c’è Carlo Calenda. Questi dati, calcolati dall’esame di 250 simulazioni dei risultati delle Elezioni Politiche 2022, per ogni ramo del Parlamento, divide in fascia alta, medio alta, media, medio bassa e bassa. Dunque, tenendo conto di questa distinzione, Emma Bonino viene collocata nella fascia media, invece Vittorio Sgarbi e Monica Cirinnà in quella medio-bassa.

ELETTI SENATO, I SENATORI ALLE POLITICHE 2018

In attesa di scoprire chi sono i senatori eletti al Senato con i risultati delle Elezioni Politiche 2022, quindi la composizione del secondo ramo del Parlamento, analizziamo cos’è successo nel 2018. Il Senato della Repubblica della XVIII legislatura era così composto: il partito più rappresentato era M5s con 111 senatori eletti su 314. Invece la coalizione di centrodestra poteva contare su 137 senatori, di cui 58 della Lega, 57 di Forza Italia e 18 di Fratelli d’Italia. Del Pd furono eletti 53 senatori, 4 per Noi con l’Italia-Udc, tanti quanto Liberi e Uguali. Tre a SVP, 1 ciascuno a +Europa, Civica Popolare, Italia Europa Insieme, Union Valdôtaine, MAIE e USEI. Nei giorni successivi al voto non mancarono beffe e polemiche. Ad esempio, il patron della Lazio Claudio Lotito fu costretto a rinunciare all’ingresso a Palazzo Madama, perché per una manciata di voti non scattò il secondo seggio per il listino di Forza Italia per il collegio plurinominale al Senato di Benevento, Avellino e Salerno. La capolista Alessandra Lonardo non poté rinunciare al seggio e optare per il collegio di Napoli, in quanto la legge impone quello più piccolo, quindi di Benevento. Ce la fece invece Adriano Galliani, eletto al senato con le liste plurinominali in Lombardia.

L’età media dei parlamentari fu la più bassa di sempre: 52 anni per gli eletti al Senato, due in meno rispetto alle precedenti elezioni. Inoltre, ci fu un ricambio significativo, pari al 64,26% al Senato. Quindi, la stragrande maggioranza dei senatori cambiarono rispetto alle elezioni politiche del 2013. Inoltre, il 30,16% dei senatori eletti nel 2018 non avevano mai avuto prima d’ora un incarico politico, né a livello locale, né a livello nazionale ed europeo. Chissà se Pier Ferdinando Casini segnerà un altro record. Dall’analisi di AGI/Openpolis emerse che con la rielezione col Pd al Senato è arrivato alla sua decima legislatura.











