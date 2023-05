Eletti Siena, seggi Consiglio Comunale/ Nicoletta Fabio sindaco: nomi 32 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE SIENA: 32 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

I risultati del ballottaggio alle Elezioni Comunali 2023 a Siena hanno visto il trionfo del Centrodestra con Nicoletta Fabio eletta, primo sindaco donna della provincia toscana: dei 32 seggi eletti nel nuovo Consiglio Comunale, la maggioranza di Centrodestra ottiene il secondo mandato consecutivo in quella che era un tempo una “roccaforte rossa” in Toscana. La coalizione vincente al ballottaggio con Nicoletta Fabio avrà piena maggioranza nel nuovo Consiglio di Siena, controllando 20 seggi (più il sindaco) dei 32 totali, con 12 eletti invece tra le file dell’opposizione (8 + 4 candidati sindaco sconfitti, Anna Ferretti-Fabio Pacchiani-Massimo Castagnini-Emanuele Montomoli).

I risultati delle Elezioni Comunali Siena 2023 dicono dunque Fabio vincitrice al ballottaggio con il 52,16% delle preferenze (12.545 voti totali) contro il 47,84% del Centrosinistra con Anna Ferretti (11.508 preferenze al secondo turno). Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Comunali Siena 2023:

Seggi maggioranza: 20

– FdI (14,8% preferenze al primo turno): 11 seggi eletti

– Siena in tutti i sensi (6,81%): 5 eletti

– Lega (3,87%): 2 eletti

– FI-Udc-Liberali-Riformisti NPSI (3,28%): 2 eletti

Seggi opposizione: 8 +4 candidati sindaco sconfitti

– Pd (19,71%): 4 eletti

– Con Anna Ferretti sindaca (6,12%): 1 eletto

– Per Siena (6,38%): 1 eletto

– Sena Civitas (4,35%): 1 eletto

– Siena Sostenibile (3,86%): 1 eletto

Il commento del sindaco di Siena Nicoletta Fabio

«C’è solo una cosa da fare, e non serve neanche dirlo: lavorare. Tutti insieme per Siena. Grazie di cuore», ha scritto sui social la neo-sindaco di Siena Nicoletta Fabio, professoressa e prima sindaca donna della provincia toscana. «Mi farò portavoce di quello che è il sentire senese. È una bella responsabilità che mi prendo volentieri: sarò il sindaco di tutta Siena, anche di chi non mi ha votato». Seconda pesante sconfitta consecutiva a Siena per la sinistra che non controlla più una delle storiche “roccaforti” rosse della Toscana.

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE SIENA: NOMI CONSIGLIERI CON FABIO SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa della comunicazione ufficiale che verrà protocollata nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale a Siena con Nicoletta Fabio sindaco: qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle Elezioni Comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Consiglieri maggioranza

– FdI 11 seggi: Michele Capitani, Riccardo Pagni, Barbara Magi, Maria Ant. Campolo, Emanuela Anichini, Francesca Borghi, Bernardo Maggiorelli, Monica Crociani, Marco Ballini, Pierluigi De Angelis, Enzo De Risi

– Lista civica Fabio sindaco 5 seggi: Silvia Armini, Micaela Papi, Davide Ciacci, Michele Cortonesi e Francesca Cesareo

– FI 2 seggi: Lorenzo Lorè e Lorenza Bondi

– Lega 2 seggi: Massimo Bianchini, Orazio Peluso

Consiglieri opposizione

– Pd 4 seggi: Alessandro Masi, Luca Micheli, Gabriella Piccini, Giulia Mazzarelli e Francesco Carnesecchi

– Lista civica Ferretti 1 seggio: Adriano Tortorelli

– Per Siena 1 seggio: Vanni Griccioli

– Sena Civitas 1 seggio: Claudio Marignani

– Siena Sostenibile 1 seggio: Monica Casciaro

– 4 candidati sindaco sconfitti: Ida Simonella, Fabio Pacchiani, Massimo Castagnini, Emanuele Montomoli.











