Eletti Sinistra Futura Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Todde

NOMI CONSIGLIERI SINISTRA FUTURA ALLE REGIONALI SARDEGNA: 3 GLI ELETTI

Alessandra Todde ha trionfato alle Elezioni Regionali Sardegna 2024: un successo arrivato grazie a dieci partiti, tra cui anche Sinistra Futura. La candidata del centrosinistra ha ottenuto 331.109 voti con una percentuale del 45.4%. Tra i gruppi associati, il Partito Democratico ha ottenuto 94.411 voti e un 13.8%, seguito dal Movimento 5 Stelle con 53.066 e il 7.8%. Terzo posto per Alleanza Verdi e Sinistra con il 4.7%, quarto per Uniti per Alessandra Todde con il 4% e quinto – congiunto – per Orizzonte Comune, Sinistra Futura e Progressisti, tutti al 3%. A seguire troviamo il Partito Socialista Italiano, Fortza Paris e Demos Democrazia Solidale. Le liste hanno racimolato 290.720 voti per il 42.6%.

I consiglieri eletti per Sinistra Futura dovrebbero essere Paola Casula, Peppino Canu, Luca Pizzuto, secondo i media sardi. L’ufficialità dei nomi degli eletti arriverà solo dopo il via libera del tribunale di Cagliari, in attesa del protocollo dei voti delle ultime sezioni rimaste. Lo spoglio non è stato completato nel tempo previsto e queste sezioni hanno mandato le schede nell’ufficio elettorale circoscrizionale del tribunale di competenza. Il lavoro verrà completato entro 15 giorni.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI SINISTRA FUTURA ALLE REGIONALI SARDEGNA: I CANDIDATI

Le Elezioni Regionali in Sardegna 2024 hanno visto al fianco di Alessandra Todde anche Sinistra Futura. In attesa dei risultati definitivi e dell’ufficialità sui nomi dei consiglieri eletti, vediamo chi erano i candidati consiglieri con Sinistra Futura, divisi in base alle varie circoscrizioni.

Sassari: Maria Cristina Faedda; Erica Floris; Maria Grazia Giordo nota Graziella; Giovanna Maria Nieddu; Margherita Puledda; Antonia Maria Vargiu nota Mariuccia; Marco Bodano; Salvatore Corveddu noto Tore; Pasquale Lubinu; Nicola Puggioni; Domenico Serra; Carlo Spanu.

Gallura: Daniela Albina Pilia; Edelia Farias Valle (nota Velia); Alessandra Cherchi; Antonio Addis; Paolo Serra; Giovanni Maria Addis.

Nuoro: Domenico Cabula; Stefania Goddi; Sebastiano Floris; Federica Loche; Joseph Grassa; Elisa Macrì.

Ogliastra: Nicola Murru; Irene Crobu.

Oristano: Paolo Marras; Peppino Canu; Maria Delogu; Alberto Marceddu; Sonia Floris; Sebastiana Floris.

Medio Campidano: Alice Bandino; Antonio Serra; Angela Antonia Puggioni; Francesco Lisci.

Carbonia Iglesias: Luca Pizzuto; Ilaria Portas; Francesca Pili; Gianluca Tocco.

Cagliari: Lucia Baiocchi; Silvia Broi; Paola Casula; Andrea Dettori; Sergio Fadda; Gabriella Lanero; Francesca Valeria Ledda; Francesca Loriga; Consuelo Melis; Roberto Mirasola; Francesco Onnis; Ottavio Olita; Aurelia Orrú; Germana Orrù; Pietro Pani; Alessio Piras; Giangi Todde; Mariangela Pedditzi; Samuele Piddiu; Lanfranco Puddu.

