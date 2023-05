Eletti Sondrio, seggi Consiglio Comunale/ Scaramellini sindaco: nomi 32 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE SONDRIO: 32 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

A Sondrio i risultati delle Elezioni Comunali 2023 hanno confermato al secondo mandato consecutivo il sindaco in quota Centrodestra Marco Scaramellini: dei 32 eletti nel nuovo Consiglio Comunale, la maggioranza va ancora alle forze della coalizione di Governo. FdI-Lega-FI e civiche avranno piena maggioranza nel nuovo Consiglio Comunale di Sondrio controllando 20 seggi (più il sindaco) dei 32 totali, 12 (11 + il candidato Del Curto sconfitto) vanno invece all’opposizione di Centrosinistra. Vittoria importante per il Centrodestra e per Scaramellini che conferma i 5 anni di governo nel capoluogo della Valtellina, ringraziando così nel suo primo post da rieletto sindaco di Sondrio: «Una sola parola: grazie. Grazie ai cittadini che con il loro voto hanno espresso la volontà di continuare insieme. Grazie ai candidati che si sono impegnati nella campagna elettorale con spirito di squadra. Grazie alla mia famiglia, senza la quale nulla di tutto questo sarebbe stato possibile».

Eletti Lega Brindisi voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

I risultati delle Amministrative dicono dunque Scaramellini vincitore già al primo turno con il 57,86% (5.861 preferenze totali), sconfitto invece lo sfidante del Centrosinistra Simone Del Corto al 39,22%. Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Comunali Sondrio 2023:

Eletti M5s Brindisi voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Seggi maggioranza: 20

– Sondrio Viva! (21,64% preferenze): 8 seggi eletti

– FdI (10,08%): 3 eletti

– Lega (9,85%): 3 eletti

– Popolari Retici (8,12%): 3 eletti

– Sondrio Liberale (6,39%): 2 eletti

– Forza Italia (2,89%): 1 eletto

Seggi opposizione: 11 + 1 (primo candidato sindaco sconfitto)

– Pd (14,26%): 5 eletti

– Sondrio Democratica (9,61%): 3 eletti

– Futuro Insieme (8%): 2 eletti

– X Sinistra per Sondrio (4,23%): 1 eletto

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE SONDRIO: NOMI CONSIGLIERI CON SCARAMELLINI SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa della comunicazione ufficiale che verrà protocollata nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale a Sondrio con Marco Scaramellini sindaco: qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle Elezioni Comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Eletti FI Brindisi voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Consiglieri maggioranza

– Lista civica Sondrio Viva! 8 seggi: Francesca Canovi, Patrizia Benini, Marcella Fratta, Michele Diasio, Carlo Mazza, Demetrio Viglianisi, Giulia Biglioli e Sergio Zoia. Primi tra i non eletti e possibili ripescati: Giorgioa Beraldo, Luigi Proietti e Gianluigi Moltoni

– FdI 3 seggi: Simone Del Marco, Francesco Romualdi e Corrado Pini. Possibili ripescati: Davide Bettini e Daniela Colombera

– Lega 3 seggi: Maurizio Piasini, Barbara Dell’Erba e Lorena Rossatti. Possibili ripescati: Giuseppe Della Cagnoletta, Maria Silvana Cattaneo

– Popolari Retici 3 seggi: Ivan Munarini, Beatrice Bianchini e Antonio Grimaldi. Possibile ripescato: Riccardo Muffasti

– Sondrio Liberale 2 seggi: Andrea Massera e Francesco Venzi. Possibile ripescato: Daniele Magri

– Forza Italia 1 seggio: Dario Ruttico. Possibile ripescato: Diana Bordoni.

Consiglieri opposizione (più Simone Del Curto eletto)

– Pd 5 seggi: Michele Iannotti, Roberta Songini, Pierluigi Morelli, Michele Bernardi

– Sondrio Democratica 3 seggi: Francesco Bettinelli, Donatella Di Zinno e Alessandro Spolini.

– Futuro Insieme 2 seggi: Rita Dioli e Giocondo Cerri

– Sinistra per Sondrio 1 seggio: Alberto Maspero











© RIPRODUZIONE RISERVATA