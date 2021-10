Eletti Suppletive Camera 2021/ Risultati voto: Letta a Siena, Casu a Roma Primavalle

ELETTI CAMERA SUPPLETIVE 2021: 2 su 2, VINCE IL PD

Alla Camera dei Deputati i due nuovi parlamentari eletti dopo i risultati delle Elezioni Suppletive 2021 sono entrambi del Partito Democratico: Enrico Letta, il segretario, vince a Siena mentre Andrea Casu la spunta a Roma Primavalle.

Nel Collegio Uninominale Toscana 12 (Siena) il trionfo dell’ex Premier Letta era dato per scontato e viene in qualche modo confermato da quel +12 punti sullo sfidante del Centrodestra: 49,92% le preferenze per Enrico Letta nella maxi coalizione di Centrosinistra, 37,83% per Tommaso Marrocchesi Marzi sostenuto dal Centrodestra unito. Al terzo posto Marco Rizzo del Partito Comunista (4,69%), poi Potere al Popolo di Elena Golini (2,95%), Italexit Paragone con Mauro Aurigi (1,73%), Movimento Nazionale Italiano con Angelina Rappuoli (1,48%) e Movimento 3V con Tommaso Agostini (1,4%). Nel Collegio Uninominale Lazio 1- 11 (Roma Primavalle) il Centrosinistra conquistai il seggio da deputato con Andrea Casu raccogliendo il 43,47% delle preferenze contro il 37,55% dello fidante di Centrodestra Pasquale Calzetta: seguono Danilo Ballanti del Partito Comunista al 6,62%, l’ex magistrato Csm Luca Palamara al 5,93%, Giampaolo Bocci con Italexit al 4,03%, Antonio Giovanni Cocco per Liberali-Sgarbi Rinascimento Italia al 2,41%. «Con il centrosinistra ha vinto il Governo e tutto il Paese. Una forte emozione tornare in Parlamento. E’ stata una campagna elettorale bellissima, lottando per ogni voto anche nelle frazioni», è il primo discorso di Enrico Letta fatto ieri fuori dalla sezione elettorale di Siena, in festa per il trionfo del Pd nel Comune toscano. «Il settore nord ovest della città ha scelto di avere un candidato di collegio del centrosinistra, che si è presentato con grande umiltà agli elettori, riconoscendo i nostri errori passati. Abbiamo presentato un progetto comune, unendo le tante forze che sul territorio hanno lottato contro il covid e che adesso vogliono essere protagoniste della rinascita della città», è invece il primo commento del neo-deputato eletto nelle file del Pd a Roma. Con questi risultati delle Elezioni Suppletive, il nuovo equilibrio dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati vede ora: M5S 159 seggi (-1), Lega 133, PD 95 (+1), FI 77, FDI 37, IV 27, Coraggio 24, LEU 12, Misto 66

ELETTI E CANDIDATI SUPPLETIVE SIENA

La sfida nelle sfide per i futuri eletti è quella che ha tenuto Enrico Letta fin dall’inizio della campagna elettorale per le Elezioni Suppletive alla Camera: nel voto di Siena – XII Circoscrizione Toscana-Collegio uninominale 12 – il segretario del Pd è stato fin dalla vigilia il vero favorito a prendere il posto di Pier Carlo Padoan nel seggio come nuovo deputato.

Un voto complesso quello del n.1 Dem visto il collegio “delicato” in cui si è candidato: nel “feudo rosso” di Siena dove il passato delle male-gestioni sulla banca Mps ha portato alla possibile acquisizione di Unicredit della banca senese, ma con l’arrivo alla guida della prima banca italiana di quell’ex deputato (Padoan) per cui oggi si celebra il voto delle Suppletive. In tutto 12 i candidati per il collegio di Siena, eccoli: oltre a Enrico Letta (Lista Letta senza simboli di partito, ma sostenuto comunque da Pd-M5s-Italia Viva-altri Csx) ecco Elena Golini (Potere al Popolo); Angelina Rappuoli (Movimento Nazionale Italiano); Marco Rizzo (Partito Comunista); Tommaso Agostini (3V Verità Libertà); Tommaso Marrocchesi Marzi (Lega-FdI-Forza Italia-Udc-Noi con l’Italia); Mauro Aurigi (Per l’Italia con Paragone Italexit). In attesa di avere i risultati definitivi sugli eletti alle Suppletive 2021, va ricordato che l’ex Ministro dell’Economia venne eletto il 4 marzo 2018 alle Elezioni Politiche con il 36,2% delle preferenze (sostenuto da Pd, +Europa, Insieme, Civica Popolare), appena davanti al candidato del Centrodestra Claudio Borghi (32,3%). 22,4% per il M5s Leonardo Franci, 3,8% per il candidato di LeU Fulvio Mancuso, 1,5% per Gollini (PAP), 1,4% per Bettollini (Partito Comunista).

ELEZIONI SUPPLETIVE ROMA PRIMAVALLE: ELETTI E CANDIDATI

Non di solo Siena vivono però le Elezioni Suppletive 2021 alla Camera dei Deputati: la seconda sfida per i nuovi eletti in Parlamento vede coinvolta la XV Circoscrizione Lazio 1-Collegio uninominale 11 (Roma-Quartiere Primavalle, Suburbio Gianicolense, Suburbio Aurelio, Zona Casalotti, Suburbio Trionfale, Quartiere Primavalle e Zona La Pisana). Qui si celebrano le Suppletive per sostituire Emanuela Del Re, ex deputata M5s dimessasi il 4 giugno 2021 dopo essere stata nominata rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel. In attesa dei risultati definitivi anche nel collegio di Roma Primavalle, va ricordato che i candidati eletti alla Camera erano 11, con favorito alla vigilia l’esponente del Centrodestra: Giampaolo Bocci (Per l’Italia con Paragone Italexit); Luca Palamara; Danilo Ballanti (Partito Comunista); Pasquale Calzetta (Lega, FdI, Forza Italia, Udc, Noi con l’Italia); Andrea Casu (Pd); Giovanni Antonio Cocco (Partito Liberale Europea-Sgarbi Rinascimento Italia). Alle Elezioni nel 2018 vinse Del Re con il 34,06% delle preferenze, davanti allo stesso Calzetta (32,96, Centrodestra unito): 23,86% per Cristina Maltese (Csx), 3,83% per Alessandra Belluccio (LeU), 1,8% per Simone Montagna (Casapound).

