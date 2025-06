BITETTI VINCE COL “BRIVIDO” MA CAMPO LARGO AVRÀ PIENA MAGGIORANZA IN CONSIGLIO COMUNALE

Doveva essere una vittoria tranquilla quella di Taranto, ma l’apparentamento e la crescita del Centrodestra rispetto al primo turno ha fatto per un attimo tremare ieri Pietro Bitetti e il campo largo progressista: alla fine però i risultati del ballottaggio consegnano la maggioranza dei seggi del Consiglio Comunale al Centrosinistra, con i 32 nuovi eletti a Taranto che avranno una nuova giunta a guida Dem per i prossimi 5 anni.

I risultati delle Elezioni Comunali 2025 conclusisi ieri con il ballottaggio mostrano un 54,7% di preferenze raccolte dal neo-sindaco eletto Bitetti, contro il 45,34% dello sfidante Francesco Tacente, candidato di Lega e Udc al primo turno e sostenuto anche dal resto del Centrodestra nel secondo turno (dopo l’apparentamento tra Luca Lazzaro e Tacente). La lunga scia del successo di Emiliano e Decaro in Puglia porta il nuovo sindaco Bitetti a guidare il prossimo Consiglio Comunale grazie ad una presenza forte del Partito Democratico con ben 8 seggi eletti sui 20 totali del Centrosinistra.

Con 4 consiglieri eletti troviamo invece la lista civica “Con Bitetti”, mentre 2 rispettivi i seggi per Unire Taranto e Per Bitetti Sindaco: un solo consigliere eletto invece per le altre liste del campo largo, da AVS a Demos, passando per Democrazia Cristiana e Partito Liberal Demoratico-Azione. Nel Centrodestra all’opposizione siederanno invece 9 consiglieri eletti in base alle preferenze ottenute nel primo turno, a cui vanno aggiunti i candidati sindaci sconfitti per M5s e le liste civiche per Di Bello: 3 i seggi per FdI, 1 a testa invece per Prima Taranto-Lega, Forza Italia, Patto Popolare, Udc, Riformisti-Socialisti, Fortemente Liberi.

ELETTI CENTROSINISTRA TARANTO CON IL SINDACO BITETTI: TUTTI I NOMI

Tra il caos sull’ex Ilva e la gestione politica di un “campo largo” che anche a Taranto ha visto una parte staccarsi – in questo caso il M5s – il mandato per il nuovo sindaco Bitetti si prospetta comunque intenso e non semplice: lo stesso primo cittadino Dem ha sottolineato ad “Antenna Sud” come la vittoria al ballottaggio impone di «cambiare metodo e gestione» rispetto alla precedente amministrazione Melucci, pur se nella medesima coalizione di Centrosinistra.

A tentare di far svoltare la città dopo anni complicati sarà dunque Bitetti con una maggioranza composita del Centrosinistra dove però il Partito Democratico di Decaro, Emiliano e della Segretaria Schlein ha ancora un orte radicamento nel territorio: i consiglieri eletti sono al momento in attesa di verifica della commissione elettorale tra ricorsi, rinunce e collegamenti delle liste dopo l’apparentamento al ballottaggio.

Per quanto riguarda però la maggioranza di Centrosinistra, i nomi dei consiglieri eletti al momento risultano essere i seguenti: gli 8 del Pd (con il nono che è il sindaco Bitetti, ndr) troviamo in ordine di preferenze prese al primo turno, Mattia Giorno, Enzo Di Gregorio, Lucio Lonoce, Luana Riso, Alexia Serio, Stefano Panzano, Virginia Galeandro, Marilena Devito, con primo dei non eletti che sarebbe Luca Contrario.

Per la lista Con BItetti vengono invece eletti, secondo i risultati delle Comunali Taranto 2025, i consiglieri Vittorio Mele, Daniela Galiano, Massimo Vozza, Patrizia Mignolo, con Michele Patano primo dei non eletti. I 2 seggi di Unire Taranto vanno invece a Sabrina Lincesso e Patrizia Bocconi (Giandomenico Vitale primo dei non eletti), mentre i 2 di Per Bitetti sindaco sono Francesco Cosa e Gianni Tartaglia, rimasto tagliato fuori invece Mimmo Festinante. Chiudiamo la lista dei consiglieri eletti con il Centrosinistra con i seggi andati a Giovanni Liviano-D’Arcangelo per Demos, Antonio Lenti per l’AVS, Nicola Catania per la DC, Antonio Quazzico per Partito Liberal-Democratico-Azione.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI ALL’OPPOSIZIONE: CENTRODESTRA, M5S E CIVICI

L’accordo prima del ballottaggio tra Tacente e Lazzaro ha permesso al Centrodestra di recuperare e raccogliere consensi, non sufficienti però per strappare la vittoria al Centrosinistra del neo sindaco Bitetti: resta comunque un’opposizione folta quella dei 9 consiglieri eletti in casa Cdx, con Fratelli d’Italia che pure avendo perso al primo turno si trova ad essere il partito più rappresentato in Consiglio Comunale per la coalizione governativa.

Resta da capire quale potrà essere l’effettivo schieramento finale, dato che alla coalizione di Tacente andrà tolto un seggio in dote a Luca Lazzaro, candidato sindaco sconfitto al primo turno per FdI e Forza Italia. Allo stato attuale però sono 9 i consiglieri eletti, ovvero: Checco Tacente candidato sindaco sconfitto, con lui nella lista Prima Taranto (espressione della Lega di Salvini) anche Adriano Tribbia, con primo tra i non eletti Lucia Ciriaci.

Per FdI i nuovi eletti sono Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Matilde Percolla (escluso Angelo Colucci), mentre per Forza Italia l’unico seggio va a Massimo Di Cuia: altri consiglieri in quota Centrodestra saranno invece Emiliano Messina (Udc), Gianni Azzaro (Riformisti per Taranto), Salvatore Brisci con la lista Fortemente Liberi. Eletti in quanto candidati sindaci sconfitti, e dunque all’opposizione, anche Lazzaro, Annagrazia Angolano (candidata M5s) e Mirko Di Bello