Eletti Teramo, seggi nuovo Consiglio Comunale/ D’Alberto sindaco: nomi 30 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE TERAMO: 30 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

I risultati delle Elezioni Comunali 2023 a Teramo confermano la tradizione degli ultimi anni nel capoluogo abruzzese: il sindaco uscente Gianguido D’Alberto viene rieletto già al primo turno facendo mantenere al Centrosinistra la guida del Comune per altri 5 anni. Dei 30 eletti nel nuovo Consiglio Comunale di Teramo la maggioranza composita Pd-M5s-Civiche si conferma compatta: dopo i risultati delle Amministrative controllerà 20 seggi dei 30 totali, 9 vanno invece al Centrodestra e 1 alla liste civiche a sostegno di Maria Cristina Marroni.

Eletti Pd Siena voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

«Un risultato politico che fa di Teramo un lavoro unico nel suo genere. Un risultato importante, significativo che non lascia spazio ad equivoci alla luce dei numeri. Abbiamo già scritto il futuro della città ma questa nuova fiducia elettorale mi fa serenamente promettere una Teramo che camminerà tanto e in modo significativo», ha detto il sindaco rieletto di Teramo Gianguido D’Alberto ai microfoni di Rete8, osservando i risultati definitivi delle Elezioni Comunali 2023. 54,47% (16267 preferenze totali) per il Centrosinistra con D’Alberto sindaco, ko Carlo Antonetti del Centrodestra con il 36,43% ma anche Marroni con il 9,10% che comunque conquista il posto da consigliere eletto. Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Comunali Teramo 2023:

Eletti Latina, seggi nuovo Consiglio Comunale/ Celentano sindaco: nomi 32 consiglieri

Seggi maggioranza: 20

– Insieme Possiamo (15,23% preferenze): 6 seggi eletti

– Pd (9,35%): 4 eletti

– Bella Teramo (8,38%): 3 eletti

– Teramo Vive (7,30%): 3 eletti

– In Comune per te (7,12%): 3 eletti

– M5s (2,29%): 1 eletto

Seggi opposizione 9 + 2 candidati sindaci sconfitti

– Futuro in per Teramo (14,04%): 4 eletti

– FdI (9,95%): 2 eletti

– Forza Italia-Noi Moderati (6,24%): 1 eletto

– Amo te Antonetti sindaco (5,56%): 1 eletto

– Lega (3,45%): 1 eletto

– Teramo sul Serio (3,36%): 1 eletto

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE TERAMO: NOMI CONSIGLIERI CON D’ALBERTO SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa della comunicazione ufficiale da protocollare nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale a Teramo con Gianguido D’Alberto sindaco. Qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle Elezioni Comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Eletti Pd Brindisi voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Consiglieri maggioranza

– Lista civica Insieme Possiamo 6 seggi: Antonio Filipponi (856 preferenze), Graziano Ciapanna (729), Ilaria De Sanctis (449), Lanfranco Lancione (384), Sara Falini (348) e Valentina Papa (277). Primi non eletti/possibili ripescati: Andrea Core

– Pd 4 seggi: Marco Di Marcantonio (374), Stefania Di Padova (343), Alberto Melarangelo (277) e Luca Pilotti (269). Possibili ripescati: Emiliano Carginari

– Bella Teramo 3 seggi: Giovanni Cavallari (961), Alessandra Ferri (313) e Miriam Tullii (210). Possibili ripescati: Massimo Varani

– Teramo Vive 3 seggi: Valdo Di Bonaventura (547), Simone Mistichelli (235) e Deborah Fantozzi (217). Possibili ripescati: Michele Raiola

– In Comune per te 3 seggi: Domenico Sbraccia (659), Flavio Bartolini (341) e Fiorenzo Falasca (260). Possibili ripescati: Graziella Cordone

– M5s 1 seggio: Pina Ciammariconi (197). Possibili ripescati: Gianni Calandrini

Consiglieri opposizione (più i candidati eletti Carlo Antonetti e Maria Cristina Marroni)

– Lista civica Futuro In- Per Teramo 4 seggi: Caterina Provvisiero (498), Franco Fracassa (416), Alessandro Di Berardino (410) e Laura Angeloni (334)

– FdI 2 seggi: Luca Corona (451) e Raimondo Micheli (426)

– Forza Italia-NoiModerati 1 seggio: Mario Cozzi (820)

– Lista civica Antonetti sindaco AmoTe 1 seggio: Alessio D’Egidio (182)

– Lega 1 seggio: Berardo Rabbuffo (260).

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”

© RIPRODUZIONE RISERVATA