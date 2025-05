IANESELLI CONFERMATO SINDACO DI TRENTO: CENTROSINISTRA VINCE SENZA IL CAMPO LARGO

Sebbene era il favorito non era scontata la riconferma a sindaco di Trento, ma l’ex sindacalista CGIL Franco Ianeselli è riuscito a vincere lo scetticismo (anche di parte del campo largo progressista nazionale, lato M5s) trionfando al primo turno nei risultati delle Elezioni Comunali Trentino 2025. I 40 seggi eletti a Trento nel nuovo Consiglio Comunale vedranno dunque un ripetersi della coalizione di Centrosinistra, con Pd, AVS e liste civiche che hanno la meglio su tutti gli sfidanti, a partire dal Centrodestra di Ilaria Goio.

A preferenze ed eletti ormai praticamente ufficiali (servirà come sempre la vidimazione del comitato elettorale dopo le eventuali rinunce/ricorsi dei prossimi giorni), il sindaco Ianeselli può festeggiare la vittoria nel voto del 4 maggio 2025: «coi cantieri aperti abbiamo comunque vinto, le difficoltà non mancavano anche per sicurezza e accoglienza», ha spiegato il sindaco stamane commentando i risultati definitivi della domenica di voto. «Ha vinto la città con coraggio e serietà, non hanno dato retta a chi descriveva Trento la peggiore città del mondo».

L’astensione altissima sopra il 50% è il vero problema evidenziato da queste Elezioni Comunali, a Trento ma anche nel resto del Trentino Alto Adige: per Ianeselli serve tornare a convincere le persone sull’importanza della vita pubblica come buona azione, anche se «Chi non vota ha qualche diritto in meno di lamentarsi se le cose non vanno». Soddisfatta per il dato come primo partito della città, la Segretaria Pd Elly Schlein saluta la riconferma del sindaco uscente parlando anche di un successo “largo” del centrosinistra, «Pd come primo partito, cresciuto sia di 6 punti percentuali che in voti assoluti rispetto alle ultime elezioni».

ELETTI E PREFERENZE A TRENTO: LA MAGGIORANZA CON IANESELLI, TUTTI I SEGGI

E in effetti i risultati delle Elezioni Comunali a Trento vedono un’ottima performance tanto del sindaco uscente quanto del primo partito riconfermato nel capoluogo del Trentino: con i dati pubblicati dal portale ufficiale regionale delle Elezioni 2025 è già possibile delineare il prossimo Consiglio Comunale con tutti i 40 eletti tra maggioranza e opposizione. In primo luogo, trovano posto tra i seggi a Trento i candidati sindaco perdenti contro Ianeselli: Goio, Bortolotti, Demarchi e Geat.

Nelle file della maggioranza, il sindaco rieletto (anche nei seggi) Ianeselli conquista tramite l’ottima performance del Pd ben 24 seggi complessivi: 12 di questi sono del Pd che ha presto il 24,4% delle preferenze, mentre 4 a testa vanno alle liste Campobase (9,9%) e Insieme per Trento (9%). 2 i seggi per AVS (5,3%), 1 per Si Trento (3,1%) e Intesa per Ianeselli sindaco (3,9%): i nomi dei 24 consiglieri eletti a Trento in maggioranza vedono conferme e new entry rispetto alla giunta uscente.

I seggi eletti in casa Pd vedono in Consiglio Comunale la vice sindaca uscente Elisabetta Bozzarelli campione di preferenze con 1348 voti complessivi: eletti anche Giulia Casonato (980), Michele Brugnara (499), Minella Chilà (442), Alex Benedetti (437(, Silvia Franceschini (396), Errico Di Pippo (379), Stefano Bosetti (346), Alessandro Dal Ri (314), Krostofor Ceko (295).

I 4 eletti in quota Campobase sono invece Gianna Frizzera, Renato Tomasi, Stefano Risatti e Alberto Pedrotti, mentre i 4 nuovi consiglieri di Insieme per Trento saranno Monica Baggio, Spartak Malaj, Xheik Shero e Francesca Fiori. Da ultimo, i 2 seggi di Alleanza Verdi-Sinistra saranno occupati da Andreas Fernandez e Renata Attolini, mentre Silvia Zanetti per Intesa per Ianeselli e Roberto Sani per Sì Trento (quota Italia Viva) completano la maggioranza di Centrosinistra per la prossima giunta Ianeselli.

ELETTI ALL’OPPOSIZIONE: DELUSIONE CENTRODESTRA, IN CONSIGLIO ANCHE GLI ALTRI CANDIDATI SINDACO

Oltre alla sfidante del Centrodestra Ilaria Goio e gli altri candidati sindaci sconfitti – Bortolotti-M5s, Demarchi-Prima Trento e Geat-Generazione Trento – ad entrare nel prossimo Consiglio Comunale dopo i risultati definitivi delle Elezioni Comunali 2025 saranno in tutto 16 i consiglieri eletti nelle opposizioni. Nella coalizione frutto delle alleanze nazionali al Governo Meloni vengono eletti 6 consiglieri in quota FdI (14,4% le preferenze complessive), 2 per la Lega (6,8%) e 1 per Forza Italia (4,3%): 1 il seggio per la lista Onda con Bortolotti, 1 infine per Generazione-Geat.

I nomi dei consiglieri eletti nelle file dell’opposizione, ufficiosi in attesa della conferma del comitato elettorale dopo eventuali rinunce da dirimere nelle prossime ore, restano quelli indicati in ordine di preferenze sul portale online di Regione Trentino Alto Adige: in quota Fratelli d’Italia i più votati sono stati Daniele Demattè con 643 preferenze, seguono tra i nuovi eletti Pino Urbani (301), Marco Sembenotti (289), Alex Vota (140), Giacomo Mason (125) e Maria Gabriella Seminatore (97).

Per la Lega i due nuovi eletti a Trento saranno David Moranduzzo e Loris Moratti, mentre per Forza Italia sarà Antonio De Leo a rappresentare il partito di Tajani: per la lista Onda la consigliera eletta sarà Alessia Tarter mentre per la lista Generazione Trento per Geat il nome più votato è quello di Martina Margoni.