Eletti Udine, seggi nuovo Consiglio Comunale/ De Toni sindaco: nomi 40 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE UDINE: 40 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

Ribaltando i risultati del primo turno, Alberto Felice De Toni è stato eletto nuovo sindaco di Udine dopo aver trionfato nei risultati del ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023: il Centrosinistra avrà piena maggioranza nel nuovo Consiglio Comunale di Udine controllando 24 seggi (più il sindaco) dei 40 totali. Dopo la batosta delle Regionali in Friuli Venezia Giulia due settimane fa, la sinistra “rialza” la testa e sconfigge al fotofinish il sindaco uscente, in quota Lega, Pietro Fontanini. Decisivo l’accordo siglato tra De Toni e il candidato sindaco del M5s (con liste civiche) Ivano Marchiol, garantendo quei voti necessari in grado di battere il Centrodestra compatto.

ELETTI M5S UDINE, VOTI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI/ Seggi lista e nomi consiglieri

I risultati del ballottaggio vedono infatti Felice De Toni vincitore delle Elezioni Comunali Udine 2023 con il 52,85% delle preferenze, pari a 18576 voti espressi; Fontanini ottiene solo il 47,15% (16573 preferenze) e viene così rimandato all’opposizione per i prossimi 5 anni. «Udine ha scelto di cambiare. Non posso dire che ora ci rimboccheremo le maniche per lavorare perché le maniche sono già rimboccate dal primo giorno di questa lunga campagna elettorale», sono le prime parole di commento del neo sindaco eletto Alberto Felice De Toni, riuscito nell’impresa di tenere unite le liste dal Pd al Terzo Polo passando per M5s e Sinistra-Verdi. Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Comunali Udine 2023 (tra parentesi le preferenze raccolte nel primo turno):

ELETTI FDI UDINE, VOTI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI/ Seggi lista e nomi consiglieri

Seggi maggioranza

– Pd (19,54% preferenze): 12 consiglieri eletti

– Lista De Toni (12,36%): 8 eletti

– Azione-Italia Viva (4,47%): 2 eletti

– Sinistra-Verdi (3,26%): 2 eletti

Seggi opposizione

– FdI (14,24%): 4 eletti

– Lega (9,92%): 3 eletti

– Identità Civica Fedriga per Fontanini (9,3%): 3 eletti

– Fontanini Sindaco (7,32%): 2 eletti

– Forza Italia (4,89%): 1 eletto

– Spazio Udine-Ivano Marchiol sindaco (4,24%): 1 eletto

– M5s (2,32%): 1 eletto

– Liberi elettori-Io Amo Udine (4,88%): 1 eletto

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE UDINE: CONSIGLIERI MAGGIORANZA CON DE TONI SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa della comunicazione ufficiale che verrà redatta nei prossimi giorni a questo link del Servizio Elettorale di Regione Friuli Venezia Giulia, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale a Udine con Alberto Felice De Toni sindaco: qui di seguito – al netto di rinunce o sostituzioni – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

ELETTI LEGA UDINE, VOTI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI/ Seggi lista e nomi consiglieri

Consiglieri maggioranza

– Pd 12 seggi: Alessandro Venanzi, Eleonora Meloni, Stefano Gasparin, Anna Paola Peratoner, Carlo Giacomello, Rosi Toffano, Iacopo Cainero, Matteo Mansi, Giancarlo Ballotta, Margherita Susanna, Emma Ferrari, Chiara Gallo

– Lista De Toni 8: Federico Angelo Pirone, Rita Nassimbeni, Paolo Ermano, Lorenzo Patti, Alessandro Vigna, Gea Arcella, Stefania Garlatti-Costa, Antonella Eloisa Gatta

– Azione-Italia Viva 2: Andrea Zini, Pierenrico Scalettaris

– Alleanza Verdi-Sinistra 2: Arianna Facchini, Andrea Di Lenardo

Consiglieri opposizione

– FdI 4: Luca Onorio Vidoni, Giovanni Govetto, Gianni Croatto, Antonio Pittioni

– Identità Civica 3: Loris Michelini, Michele Zanolla, Antonio Falcone

– Lega 3: Andrea Cunta, Alessandro Ciani, Francesca Laudicina

– Lista Fontanini 2: Giulia Manzan, Raffaella Palmisciano

– Forza Italia 1: Giovanni Barillari

– Con Ivano Marchiol: Spazio Udine-Ivano Marchiol Sindaco (Chiara Dazzan); M5s (Domenico Liano)

– Con Stefano Salmé: Liberi Elettori-Io Amo Udine (Salvatore Galioto)

Risultati e affluenza Elezioni Comunali Udine 2023











© RIPRODUZIONE RISERVATA