Eletti Uniti per Todde Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri

NOMI CONSIGLIERI UNITI PER TODDE ALLE REGIONALI SARDEGNA: 3 GLI ELETTI

La nuova presidente della Regione Sardegna è Alessandra Todde che ha trionfato alle Elezioni Regionali 2024. Al suo fianco si sono schierati dieci partiti: tra questi anche Uniti per Todde che ha ottenuto il 4%. La candidata del centrosinistra ha ottenuto 331.109 voti con una percentuale del 45.4%. La lista che ha ottenuto più voti è stata quella del Partito Democratico con 94.4111 e un 13.8%, seguito dal Movimento 5 Stelle con 53.066 voti e il 7.8%. A seguire ancora Alleanza Verdi e Sinistra con il 4.7% e poi proprio Uniti per Alessandra Todde con il 4%. Quinto posto congiunto per Orizzonte Comune, Sinistra Futura e Progressisti, tutti al 3%. A seguire troviamo il Partito Socialista Italiano, Fortza Paris e Demos Democrazia Solidale. Le liste hanno ottenuto 290.720 voti per il 42.6%.

Eletti Riformatori sardi Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri

I nomi degli eletti non sono ancora ufficiali: l’annuncio arriverà solo dopo il via libera del tribunale di Cagliari, in attesa del protocollo dei voti delle ultime sezioni rimaste. Infatti lo spoglio non è stato completato nel tempo previsto in alcune sezioni che hanno inviato le schede nell’ufficio elettorale circoscrizionale del tribunale di competenza. Entro 15 giorni arriveranno i risultati ufficiali. Secondo i media sardi, però, dovrebbero essere Giuseppe Frau, Valdo Di Nolfo, Sebastian Cocco gli eletti per Uniti per Todde.

Eletti Sinistra Futura Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Todde

NOMI CONSIGLIERI ELETTI UNITI PER TODDE ALLE REGIONALI SARDEGNA: I CANDIDATI

In attesa dell’ufficializzazione dei nomi dei consiglieri eletti per Uniti per Todde, che arriverà solamente nei prossimi giorni, andiamo a vedere quali sono i consiglieri candidati alle Regionali in Sardegna 2024. La lista di Uniti per Todde, divisa per circoscrizione, vedeva i seguenti candidati:

Sassari: Valdo Di Nolfo, Davide Golosio, Antonella Chessa, Paola Fontecchio, Cristina Monni, Maria Francesca Salaris, Samuela Cao, Enrico Martini

Olbia-Tempio: Luigi Maurizio Russo, Silvia Spano, Matteo Paulis, Giuseppa Rosaria Floris

Eletti Orizzonte Comune Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Todde

Nuoro: Sebastian Cocco, Rosa Canu, Lorenzo Pau, Maria Elena Motzo, Giovanni Pisanu, Antonella Bazzu

Ogliastra: Gisella Rubiu, Andrea Pinna

Oristano: Carlo Solinas, Antonio Farina, Maria Gioia Spano, Angela Iolanda Floris, Ennio Masu, Elisabetta Sanna

Cagliari: Laura Caddeo, Giovanni Dore, Luisa Giua Marassi, Giacomo Porcu, Elisabetta Manella, Giuseppe Frau, Romina Angius, Roberto Giuseppe Cannarella, Michela Farina, Bernardino Deiana noto Dino, Rosalina Locci, Marcello Farigu, Amelia Monni, Lorenzo Guerrieri, Antonio Lai noto Antonello ziu Lai, Antonella Murtas, Antonio Pani noto Tonio, Tiziana Pisu, Giorgio Pitzalis, Tiziana Sassu

Medio Campidano: Alessandro Grasso, Laura Salis, Ignazio Aresti, Maria Grazia Loru

Carbonia Iglesias: Bruno Usai, Elena Murroni, Giangiacomo Aru, Manuela Picciau











© RIPRODUZIONE RISERVATA