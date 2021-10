ELETTI VASTO 2021/ Risultati, seggi e preferenze: ballottaggio Menna-Giangiacomo

ELEZIONI COMUNALI A VASTO: BALLOTTAGGIO IL 17-18

Vasto é uno dei pochi Comuni al voto per le Elezioni Comunali 2021 in cui ancora non sono finiti gli scrutini: i risultati sono dunque ancora parziali ma è già possibile dire che per risolvere la “contesa” nel Comune abruzzese in provincia di Chieti occorrerà il ballottaggio il prossimo 17-18 ottobre. A sfidarsi per divenire eletti sulla poltrona di sindaco (e per avere la maggioranza in Consiglio Comunale) saranno Francesco Menna (Centrosinistra) e Guido Giangiacomo (Centrodestra), con il Dem avanti al primo turno con il 46% delle preferenze.

Eletti Lanciano 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio Comunali tra Paolini e Marongiu

Già 5 anni fa Menna divenne sindaco di Vasto dopo una lunga fase di scrutinio al ballottaggio, terminata con la vittoria sullo sfidante Massimo Desiati per soli 121 voti di distacco. In queste Amministrative 2021 però l’attesa lunga ben due giorni è assolutamente una novità: come sottolinea il quotidiano online “ZonaLocale.it”, nelle cinque sezioni 4-7-15-20-34 lo spoglio si è bloccato perché i dati dei verbali non coincidono con quelli delle schede elettorali scrutinate. Tutto è stato portato in Municipio per il riconteggio manuale affidato ora alla Commissione Elettorale.

Eletti Battipaglia 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio: preferenze consiglieri

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Vasto – Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna

VASTO, VERSO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

La situazione vede comunque i risultati verso il ballottaggio quasi certi, con il sindaco uscente Menna che sfiderà il leader del Centrodestra locale Giangiacomo: già questo pomeriggio lo sfidante incontrerà la terza candidata per preferenze a Vasto Alessandra Notaro (liste civiche e Azione-Calenda) per capire se ci sono i margini per un possibile apparentamento in vista del secondo turno. Consiglieri eletti ovviamente non si possono già sapere visto che l’esito è tutto affidato ai risultati del ballottaggio, ma la distribuzione di voti e preferenze quelle sono già disponibili in attesa che arrivino pure quelle delle 5 sezioni ancora bloccate.

Eletti Sulmona 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggi Comunali: Di Piero e Gerosolimo

IPOTESI ELETTI CON MENNA SINDACO

Menna con il 46,27%, dovesse vincere al ballottaggio, otterrà la maggioranza in Consiglio Comunale con questa ripartizione di liste con possibili consiglieri eletti:

– Pd 15,45%: i più votati Bosco, Della Gatta, Forte, Perilli, Marchesani, Del Bonifro

– Futuro e Sviluppo 8,21%: più votati Fiorivate, La Verghetta, Bellafronte, Travaglini, Ronzitti

– Avanti Vasto 6,6%: più votati Barisano, Molino, Di Stefano

– Città Virtuosa 6,02%: più votati Della Penna, Marcello, Di Lorenzo

– Sinistra per Vasto 5,12%: Cianci, Del Viscio, Testa, Vicoli

– Filo Comune 4,8%: Marchesani, Montemurlo, Casoli

– Moderati per Vasto 4,37%: D’Elisa, Napolitano, Scafetta

IPOTESI ELETTI CON GIANGIACOMO SINDACO

Giangiacomo al 20,01% di voti, dovesse vincere al ballottaggio, otterrà la maggioranza in Consiglio Comunale con questa ripartizione di liste con possibili consiglieri eletti:

– Fdi 9,1%: più votati sono Prospero, Suriani, Sigismondi, Del Borrello, Pavone, Basilico, Mascia

– Lega 5,84%: Bocchino, Soria, Tiberio, Del Prete, Falone, Quarsiti

– Forza Italia 5,2%: Monteodorisio, Stivaletta, Sallese, Cianci, Monaco

– Cambiamo-Udc-Autonomi-Sgarbi 1,02%: Ronzitti, Gambetto, Salsano

– Movimento Vasto 0,75%: Di Castri

In Consiglio Comunale potrebbero entrare anche alcuni candidati consiglieri delle liste per Notaro Sindaco al 18,2% (Azione, civiche) e per Dina Nirvana Carinci al 10,5% (M5s, civiche).

© RIPRODUZIONE RISERVATA