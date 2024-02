Eletti Verdi Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Todde

NOMI CONSIGLIERI ELETTI VERDI ALLE REGIONALI SARDEGNA: I 4 SEGGI

Tra i partiti che hanno sostenuto e portato alla vittoria Alessandra Todde alle Elezioni Regionali Sardegna 2024 c’è l’Alleanza Verdi-Sinistra. I risultati la premiano, visto che hanno raccolto 31.856 preferenze, attestandosi al 4,7% dei voti. Di conseguenza, l’Alleanza Verdi-Sinistra entra nel nuovo Consiglio regionale, avendo ottenuto quattro seggi. Per quanto riguarda gli eletti, al momento non c’è l’ufficialità, che arriverà solo dopo il via libera del tribunale di Cagliari. Bisogna protocollare i voti delle ultime sezioni rimaste, visto che lo spoglio non è stato completato nel tempo previsto. Le sezioni che non sono riuscite a completare lo scrutinio hanno mandato le schede nell’ufficio elettorale circoscrizionale del tribunale di competenza, che avrà 15 giorni di tempo per portare a termine il lavoro.

In attesa di conferme ufficiali, possiamo ipotizzare chi sono i consiglieri eletti di Alleanza Verdi Sinistra alla luce dei risultati delle Elezioni Regionali Sardegna 2024. Come riportano le testate locali, si può parlare di ritorno per Maria Laura Orrù, sindaca di Elmas. Tra gli eletti anche Antonio Piu (eletto a Sassari). Il terzo seggio va a Giuseppe Dessena, ex assessore regionale alla Cultura nella Giunta Pigliaru. Il quarto eletto è Diego Loi.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI VERDI ALLE ELEZIONI SARDEGNA 2024

Nella sfida a quattro per le Elezioni Regionali Sardegna 2024 l’Alleanza Verdi Sinistra ha sostenuto Alessandra Todde. In attesa dei risultati definitivi e dell’ufficialità su chi sono i consiglieri eletti, ecco l’elenco di tutti i candidati consiglieri dell’Alleanza Verdi Sinistra alle Elezioni Regionali Sardegna 2024 che aspiravano a conquistare un posto tra gli eletti al nuovo Consiglio a Cagliari, divisi in base alle rispettive circoscrizioni:

– Cagliari: Carolina Andrea Brandan; Desdemona Caredda; Antonio Concu noto Lello; Francesca Corda; Raimondo Deiana; Sandro Dessì; Alessandro Gallo; Eugenio Lai; Marco Meloni; Enrico Salvatore Murgia; Luisa Murru; Alessandra Erika Obinu; Maria Laura Orrù; Eleonora Puddu; Maria Tiziana Putzolu; Rosina Randazzo; Andrea Scano; Corrado Sorrentino; Maria Simona Stara; Valter Canavese.

– Sassari: Alessandra Casu; Anna Cherchi; Daniele Secondo Cocco; Gavino Duras; Eliana Vincenza Lisai; Maria Angela Mulas; Laura Ortu; Renzo Petretto; Antonio Piu; Alessia Serra; Giovanni Luigi Testoni; Gavino Usai.

– Gallura (Olbia-Tempio): Nicola Comerci; Simonetta Melis; Paride Pileri; Giacoma Saccardo (nota Mina); Giovanni Campus (noto Nanni); Sonia Martinelli.

– Nuoro: Gianluca Atzori; Giulia Corda; Giuseppe Marco Dessena; Mariangela Medda; Attilio Mura; Daniela Serra.

– Ogliastra: Valentina Mura; Mario Setti.

– Oristano: Francesco Federico; Diego Loi; Maria Sebastiana Moro; Serafino Pischedda; Vitalia Zucca; Giusy Steri.

– Medio Campidano: Matteo Casti Castangia noto Casti; Alessandra Manca; Lucia Matta; Adriano Muscas.

– Carbonia Iglesias: Anna Maria Cossu; Bruno Giuseppe Aldo Cossu; Anna Maria Di Romano; Christian Mei.













