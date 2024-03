Eletti Verdi-Sinistra Abruzzo, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi dei consiglieri

REGIONALI ABRUZZO, 1 CONSIGLIERE ELETTO CON VERDI-SINISTRA: RISULTATI E NOMI

Si sono conclusi gli scrutini per le Elezioni Regionali 2024 in Abruzzo, ed è arrivato il momento di scoprire i nomi dei consiglieri eletti per le singole liste, tra cui l’alleanza Verdi-Sinistra che sosteneva il candidato di centrosinistra Luciano D’Amico. La vittoria, tuttavia, è stata segnata dal candidato del centrodestra, ovvero il governatore uscente Marco Marsiglio che ha incassato il 53,5% delle preferenze, mentre il centrosinistra si è fermato a 46,5%.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO 2024/ Marsilio Presidente, seggi voti liste: FdI, FI, Lega, NM, Pd, M5s

Dal conto suo, la lista Verdi-Sinistra in Abruzzo ha ottenuto 20.655 voti, pari al 3,57% delle preferenze, posizionandosi ultima in coalizione e penultima a livello generale (sopra solo a Noi moderati fermi al 2,68%). Il maggior numero di voti è andato al Partito democratico, che ha chiuso al 20,29%, seguito da Abruzzo insieme (7,66%), Movimento 5 Stelle (7,01%) e Azione (4%). L’opposizione in Consiglio, dunque, sarà formata da 6 consiglieri eletti in forza PD, 2 per Abruzzo insieme e M5s ed 1 per Azione e Verdi-Sinistra, che secondo le attuali proiezioni dovrebbe essere riservato a Alessio Monaco, per la circoscrizione di Chieti.

Eletti Marsilio Presidente Abruzzo, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi dei 2 consiglieri

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI VERD-SINISTRA ALLE ELEZIONI ABRUZZO 2024

Insomma, il risultato in Abruzzo per l’alleanza Verdi-Sinistra non è stato dei migliori, ma ha avuto quanto meno la possibilità di inserire all’interno del Consiglio 1 eletto grazie proprio a quel 3,57% di preferenze. Un risultato, comunque, positivo trattandosi del primissimo appuntamento elettorale abruzzese nel quale l’alleanza si presenta in modo ufficiale. Allo stato attuale, comunque, i risultati delle Elezioni Regionali 2024 in Abruzzo è ancora, specialmente per quanto riguarda gli eletti che comporranno il Consiglio regionale, in attesa di approvazione da parte del tribunale, che dovrà dare il via libera alla squadra che comporrà il governo. Nell’attesa dell’ufficialità, di seguito riportiamo l’elenco di tutti i candidati in Abruzzo per l’alleanza Verdi-Sinistra, divisi per circoscrizione:

ELETTI ABRUZZO CONSIGLIO REGIONALE/ Nomi e seggi con Marsilio Presidente: 17 consiglieri Centrodestra, 12 Csx

Chieti: Alessio Monaco, Rita Teresa Aruffo, Vincenzo D’Ottavio, Genoveffa Iacovella, Massimo Costantini, Antonio Iurescia, Guido Colella, Angela Giuseppina Natale

L’Aquila: Simona Giannangeli, Alfonso d’Alfonso, Giovanna Andreola, Antonio MastrangeloAntonio Mastrangelo, Domenico Rossetti, Rosalia Tangredi

Pescara: Daniela Santroni, Ivano Martelli, Sante Di Paolo, Federica D’Addario, Gabriele Frisa, Valentina Covitti, Emiliano Valente

Teramo: Ennio Chiavetta, Simona Fernandez, Paolo Forlì, Irma Tommolini, Romina Topitti, Marisa Di Pietro, Fabrizio Di Bonaventura











© RIPRODUZIONE RISERVATA