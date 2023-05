Eletti Vicenza, seggi Consiglio Comunale/ Giacomo Possamai sindaco: nomi 32 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE VICENZA: 32 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

La vittoria di Giacomo Possamai a Vicenza è di fatto l’unico sorriso per il Pd e la sinistra nei risultati dei ballottaggi alle Elezioni Comunali 2023: dei 32 seggi eletti nel nuovo Consiglio Comunale, la maggioranza va ad una coalizione composita di Pd, Terzo Polo e liste civiche riformiste, non esattamente lo stesso “schema” proposto a livello nazionale dal nuovo Partito Democratico di Elly Schlein (che infatti a Vicenza non è stata “invitata” in campagna elettorale per precisa volontà di Possamai).

Il Centrosinistra avrà dunque piena maggioranza nel nuovo Consiglio di Vicenza controllando 20 seggi (più il sindaco) dei 32 totali, con 12 eletti invece tra le file dell’opposizione (11 + il candidato sconfitto Francesco Rucco). I risultati del ballottaggio alle Elezioni Comunali di Vicenza dicono dunque Possamai sindaco vincitore al fotofinish con il 50,54% delle preferenze (23.416 voti totali) contro il 49,46% di Rucco, 22.916 le preferenze raccolte. Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Comunali Vicenza 2023:

Seggi maggioranza: 20

– Pd (14,66% preferenze raccolte al primo turno): 7 seggi eletti

– Possamai Sindaco (13,1%): 6 eletti

– Da adesso in poi-Vinova (6,13%): 3 eletti

– Alleanza Verdi-Sinistra (5,3%): 2 eletti

– Azione-Italia Viva (3,51%): 1 eletto

– Lista Tosetto Ripartiamo da Vicenza (3,45%): 1 eletto

Seggi opposizione: 11 + candidato sindaco sconfitto

– Rucco Sindaco (24,03%): 7 eletti

– FdI (10,02%): 2 eletti

– Lega (6,43%): 1 eletto

– Forza Italia (3,41%): 1 eletto

Il commento del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai

«L’impegno è quello di essere il sindaco di tutti, di una città che ha bisogno di rimettersi in cammino» ha detto il neo-sindaco di Vicenza Giacomo POssamai nel primo commento a caldo dopo la vittoria al ballottaggio contro Francesco Rucco, che lo ha chiamato per congratularsi dei risultati di ieri. «È una vittoria di misura, conquistata con fatica. Siamo partiti nettamente svantaggiati – ha proseguito Possamai – e abbiamo recuperato in maniera impensabile, vincendo già al primo turno. Oggi rappresentiamo la maggioranza dei vicentini, ma onestamente anche Rucco ha ottenuto un risultato importante, per cui ci prendiamo l’impegno di rappresentare tutti i vicentini». Particolare la scelta di non volere volti “nazionali” del Pd a Vicenza in campagna elettorale: a domanda secca se ha sentito Schlein dopo la vittoria risponde sincero, «mi ha chiamato ma ancora non ho trovato il tempo di richiamarla».

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE VICENZA: NOMI CONSIGLIERI CON POSSAMAI SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa della comunicazione ufficiale che verrà protocollata nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale a Vicenza con Giacomo Possamai sindaco: qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle Elezioni Comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Consiglieri maggioranza

– Pd 7 seggi: Isabella Sala, Alessandro Marchetti, Angelo Tonello, Lorenza Rizzini, Giacomo Bez, Davide Giacomin. Primi non eletti/ripescati: Stefano Dal Pra Caputo

– Lista civica Possamai 6 seggi: Massimiliano Zaramella, Leone Zilio, Sara Baldinato, Beatrice Giulia Restuccia, Mauro Burlina, Sara Maran. Possibili ripescati: Ilaria Fantin e Ida Grimaldi

– Civici con Possamai 3 seggi: Giovanni Selmo, Sandro Pupillo, Elia Pizzolato.

– AVS 2 seggi: Leonardo Nicolai e Martina Corbetti

– Terzo Polo 1 seggio: Cristiano Spiller. Ripescato possibile: Raffaele Colombara

– Lista Tosetto 1 seggio: Matteo Tosetto

Consiglieri opposizione (più Francesco Rucco eletto)

– lista civica Rucco 7 seggi: Simona Siotto, Valerio Sorrentino, Valeria Porelli, Leonardo De Marzo, Michele Dalla Negra, Stefano Notarangelo, Liliana Zocca.

– FdI 2 seggi: Nicolò Naclerio, Giorgio Conte

– Lega 1 seggio: Jacopo Maltauro

– FI 1 seggio: Marco Zocca











