Si avvicina la scadenza per gli elettori fuori sede e all’estero per presentare la richiesta esercitare il proprio diritto di voto ai Referendum 2025 dalla residenza temporanea senza dover necessariamente tornare alla propria abitazione: un possibilità che si affaccia per la prima volta nell’equazione delle votazioni nel nostro bel paese e che potrebbe aprire ad un futuro in cui si potrà votare anche per le Elezioni politiche senza doversi sobbarcare dei costosi viaggi di ritorno; mentre qui per noi è importante soffermarci proprio sulle modalità per votare in qualità di elettori fuori sede e all’estero, lasciandovi una piccola ‘guida’ che speriamo possa rivelarsi utile.

Partendo dal principio, è bene precisare innanzitutto che i Referendum 2025 si terranno tra domenica 8 e lunedì 9 giugno con cinque differenti quesiti che verranno sottoposti all’approvazione da parte della popolazione: chi si trova fuori sede o all’estero potrà chiedere di votare dalla residenza temporanea entro e non oltre il 4 maggio – nel caso dei fuori sede – o il 7 maggio – se parliamo di residenti all’estero -; il tutto con l’unico limite fissato nel fatto che si deve poter dimostrare la residenza per almeno un periodo di 3 mesi a cavallo della consultazione.

Come si vota ai Referendum 2025: le modalità per gli elettori fuori sede e all’estero

Le modalità di voto – complessivamente – dipendono in larga parte dal fatto che siate elettori fuori sede in una città italiana diversa da quella di residenza fiscale, oppure all’estero: nel primo caso si dovrà compilare entro il 4 maggio 2025 l’apposito modulo (lo trovate cliccando su queste parole) da presentare presso il comune di domiciliazione temporanea, allegando anche una copia del proprio documento d’identità, della tessera elettorale in corso di validità e di una certificazione delle motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per cui ci si trova in una città diversa da quella presso cui si è registrati come elettori; il tutto delegabile anche ad una persona terza – particolarmente utile per le cure mediche – e revocabile entro il 14 maggio 2025.

Leggermente differenti – invece – le modalità per gli elettori che si trovano all’estero: in questo caso il modulo da compilare è quello raggiungibile cliccando su queste parole che andrà compilato ed inviato entro il 7 maggio 2025 al proprio comune di iscrizione alle liste elettorali: in questo caso basterà allegare una copia del documento d’identità e il certificato sulle motivazioni per cui ci si trova all’estero; precisando anche l’indirizzo al quale dovrà essere inviato il plico elettorale da compilare e rispedire al mittente.