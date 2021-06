Elettori Lega a Roma “Berlusconi, Casellati o Draghi al Colle”/ “Poi subito elezioni”

Sono tre i nomi che scandiscono gli elettori della Lega dalla piazza di Roma per il Quirinale. Vogliono Silvio Berlusconi, Maria Alberti Casellati o Mario Draghi come successore di Sergio Mattarella al Colle. Poi «è meglio tornare al voto». Hanno le idee chiare i leghisti accorsi nella piazza di Bocca della Verità. Difendono la scelta del leader Matteo Salvini di far parte del governo, seppur con Pd e M5s. «È dura», ammettono, ma la convivenza con il centrosinistra e i grillini è vissuta come una necessità. «Se non fossimo al governo avremmo già la patrimoniale, lo Ius Soli e la Legge Zan, cose sbagliate che grazie alla Lega non si faranno», dichiarano, come riportato dal Fatto Quotidiano. Restare al governo e raccogliere firme per quattro referendum sulla giustizia non è una contraddizione per gli elettori della Lega, anzi è considerato un vantaggio: «Daranno forza alla nostre proposte in consiglio dei Ministri». A parte le prime file, dove manca il distanziamento, tutti mantengono distanze e mascherine.

Tra i pochi che non le hanno tre parlamentari, cioè Bagnai, Rinaldi e Borghi. «Siamo gli unici al mondo ad avere anche la mascherina all’aperto. Vedremo se conta di più il parere del CTS e di Speranza o il parere degli scienziati di tutto il mondo». Invece sul ritorno in piazza: «Dopo due anni chiusi in casa come topi e secondo me senza bisogno che ciò avvenisse». Sul governo invece i pareri sono discordanti. C’è chi dice: «Sicuramente è un buon governo, regge perché la Lega con il centrodestra». Chi è di parere opposto: «È difficile dire cosa mi piace di questo governo, perché non c’è collaborazione». Sul partito unico: «Andiamo con calma, senza fretta». Unica cosa certa è la volontà nella Lega di elezioni per far esprimere gli italiani. «Bisogna dare la possibilità agli italiani di decidere chi deve guidare il Paese», afferma un elettore leghista. Un altro gli fa eco: «Vorrei andare al voto per mettere alla prova il movimento della Lega».

