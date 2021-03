Elettra Lamborghini “20mila euro a puntata all’Isola? Ca*zate!”/ Cachet milionario…

Cachet milionario, ecco quanto prendono conduttrice e opinionisti dell’Isola dei Famosi 2021, polemiche, discussioni e commenti social, ma alla fine sarà tutto vero? A provare a rispondere alle polemiche di questi giorni ci ha pensato proprio Elettra Lamborghini che secondo alcuni prenderebbe ben 20mila euro ogni puntata del programma da qui fino a maggio quando andrà in onda la finalissima. In realtà sembra che non sia così e a mettere a tacere queste voci è stata proprio la cantante che sui social ha etichettato come “caz*ate” le voci in giro in questi giorni sul suo conto e sul presunto cachet ottenuto per fare l’opinionista nel programma di Canale5. Non è la prima volta che si parla di cifre esorbitanti soprattutto in merito alla presenza di Tommaso Zorzi che da un no certo è diventato proprio un sì forse per via di un contratto con tanti zeri, ma sarà questo il caso di Elettra Lamborghini?

Elettra Lamborghini “20mila euro a puntata all’Isola dei famosi? Ca*zate!”

Proprio sui social, condividendo un articolo in cui si parla di cachet milionari e dei sui 20mila euro a puntate, sembra proprio che Elettra Lamborghini avrebbe liquidato tutto furiosa scrivendo su Twitter: “Tutte cazz*te! Tutte cazz*te!”. Il web si è diviso e se da una parte c’è chi la sostiene convinto che forse sarebbe meglio a fare le pulci agli stipendi dei protagonisti dei programmi Rai, c’è chi la critica insinuando che una come lei non ha bisogno di certo di una tale cifra in tv soprattutto perché non si tratta di un personaggio di grande spessore o con una lunga carriera. Ciliegina sulla torta sono i suoi fan che la seguono ormai da anni pungendo poi Tommaso Zorzi: “Regina tu te li meriti quell’altro spero debba pure pulirti il camerino“.

