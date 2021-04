Elettra Lamborghini: “Mascherina? Rischio paralisi facciale!”/ “Son lì tutta tirata…”

Il secondo concorrente di Game of Games è Filippo da Paderno Dugnano. Subito dopo arriva Marco, direttamente da Arco di Trento, anche se ha avuto una vita abbastanza avventurosa e racconta di essere andato un po’ in giro per il mondo. Ma la vera protagonista della serata è Elettra Lamborghini, abbinata ai due nip insieme a Max Giusti. La prima domanda a cui Elettra e Max sono chiamati a rispondere riguarda la collocazione di tre comuni che alla fine si scoprono essere in Toscana. Prima del gioco, i due concorrenti sono stati muniti di un paio di occhialini che Elettra chiama inopportunamente ‘mascherina’. A un certo punto, Elettra ha – o meglio, ‘rischia’ – un piccolo inconveniente: “Mi sta venendo una paralisi facciale, con la mascherina! Son lì che sorrido tutta tirata…”. Ma le gaffe non finiscono qui: alla domanda sul protagonista di Troy, cioè Orlando Bloom, Elettra ammette la sua ignoranza. “No, io non guardo ’sti film!”. E a quel punto cerca di chiedere suggerimento a Enzo Miccio.

