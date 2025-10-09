Elettra Lamborghini a Sanremo 2026? “Ho sempre nuove canzoni pronte". La confessione choc della cantante.

Elettra Lamborghini parteciperà a Sanremo 2026? La cantante e showgirl si è raccontata in una lunga intervista a Superguidatv in occasione dell’uscita della nuova serie comedy “Roast in Peace“, in onda su Prime Video. Lo show parla della sua finta morte, e della commemorazione da parte di altri sei comici. Nell’intervista ha raccontato anche l’esperienza a Boss in Incognito, dicendosi davvero fiera dell’avventura con le persone che ha conosciuto.

Elettra Lamborghini non può usare il suo cognome?/ La disputa legale con Automobili Lamborghini

“Io amo questo programma, giuro, lo sento troppo mio, sono gratissima che mi abbiano dato in mano questa conduzione perché mi sta insegnando tanto“, spiega Elettra Lamborghini, “A me piace proprio parlare con le persone, ma senza che loro capiscano che io sia Elettra perché ovviamente non si aprirebbero al 100%”. Alla domanda su chi metterebbe sul roast, risponde in maniera molto secca: non le interessa, la sua vita è talmente bella che non ha il bisogno di “dissare” nessuno. “Tanto ci pensa la vita“, continua, “È una cosa bellissima, soprattutto per il pubblico giovane che ti segue”.

San Salvatore, azienda protagonista Boss in incognito 2025/ Un grande esempio di Made in Italy

Elettra Lamborghini e il segreto su Sanremo 2026: cos’ha svelato la cantante

Vi siete mai chiesti quali canzoni ascolta Elettra Lamborghini? Prima di svelare le sue intenzioni su Sanremo 2026, la cantante ha svelato i suoi gusti musicali. Ascolta prevalentemente Daddy Yankee, ma adora anche il reggaeton vecchio. E ancora i latini come Muisine, Bad Bunny, Yandel, mentre di italiano ascolta poco o niente. “Sanremo 2026, hai dei pensieri?“, le chiede il giornalista, e lei risponde così: “Adorerei, ho delle belle canzoni, adorerei”. Pare dunque che la cantante abbia un bel bagaglio pronto da portare sul palco dell’Ariston, ma subito cerca di non svelare altro di più: “Non voglio dire niente, perché tanto poi dopo non si dice niente. Mi piacerebbe, ma come ogni anno mi piacerebbe, quindi non dico niente“.