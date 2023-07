Elettra Lamborghini accusata di avere protesi al lato B/ Lo sfogo: “Può ispezionarmi le chia*pe quando vuole”

Elettra Lamborghini replica agli hater: “Non ho le protesi al lato b”

Elettra Lamborghini, nelle ultime ore, è tornata al centro del gossip per il suo aspetto fisico. La cantante ha ricevuto alcune accuse da parte di un medico che dichiara abbia delle protesi al lato b. Il volto dello spettacolo si è infuriato e ha deciso di lasciarsi andare a un duro sfogo sui social.

“Voglio rispondere a tutte le cose fake che vedo online. Praticamente stamattina una persona mi ha taggato in una storia di un dottore, di cui non farò il nome perché di solito questa gente si vuole fare pubblicità” esordisce: “Ieri avevo messo un video dove ballo mezza nuda con un asciugamano, avevo appena finito lo show, ero sudatissima. Facevo un po’ la pazza, si vedevano le chiappe. “

La piccata replica di Elettra Lamborghini al dottore: le sue parole

Elettra Lamborghini, spesso nel mirino degli hater, si è detta stanca di accuse infondate sul suo corpo. Nel suo lungo sfogo invita il medico che ha dichiarato abbia protesi, di “ispezionarla” così da verificare che è tutto naturale. Con la sua solita schiettezza e ironia, la cantante replica duramente all’utente.

“Questo ha detto che io ho le protesi. Ma quali protesi? Brutto ignorante, cafone. Un dottore saprebbe riconoscere delle protesi. Gli ho detto che può ispezionare le mie chiappe quando vuole. Ma come gli viene in mente alla gente di permettersi di dire ste robe?” ha svelato. Nelle ultime ore, tra le altre cose, Elettra è stata al centro di diverse indiscrezioni che parlano di una presunta gravidanza. La pop star italiana ha smentito tutto: “Oh mio Dio ragazzi, vi prego basta! Che ossessione!! Io AMO alla follia i bambini, credo si veda palesemente e se è per questo io mi sento già mamma, anche se non ne ho ancora uno…. Chiamasi buon senso e responsabilità, i bambini non sono giocattoli e non approvo chi li mette al mondo alla ca**o di cane“.

