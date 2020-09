Elettra Lamborghini, addio al nubilato show/ Invitati tutti negativi al tampone e…

Settembre è ufficialmente il mese di Elettra Lamborghini. La cantante, dopo aver partecipato al Battiti Live 2020, si è tuffata negli ultimi preparativi del suo matrimonio. Tra una prova e l’altra del suo abito da sposa, Elettra che convolerà a giuste nozze con il fidanzato, il dj e produttore musicale olandese Afrojack a fine mese, è riuscita ad organizzare anche una grande festa per il suo addio al nubilato. Non volendo cattive sorprese e per evitare il contagio da coronavirus, prima di dare il via ai festeggiamenti, la Lamborghini ha chiesto a tutti gli invitati di sottoporsi al tampone. Venti le amiche invitate alla festa che è cominciata solo dopo il risultato dei tamponi. Di fronte alla negatività delle amiche al coronavirus, Elettra ha aperto le danze dando il via ad un addio al nubilato che durerà tre giorni.

L’addio al nubilato di Elettra Lamborghini: tre giorni di festa

Elettra Lamborghini, prima di pronunciare il fatidico sì, si gode tre giorni di festa per l’addio al nubilato. La location scelta è la tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis, nei pressi di Capua, in provincia di Caserta. La festa è cominciata iera sera, come fa sapere Il Mattino, con una cena con piatti della tradizione culinaria campana e pugliese, preparati dallo chef Michele Deleo. Questa sera, invece, la cena sarà un omaggio all’isola di Capri mentre domani sera a Miami, città particolarmente amata dalla sposa. Domani, inoltre, Elettra e i suoi invitati si concederanno anche una gita in barca tra le bellezza della Costiera Amalfitana.



