Elettra Lamborghini al Festival di San Marino/ “Tenterà la qualifica all’Eurovision”

Elettra Lamborghini al Festival di San Marino: l’indiscrezione

Elettra Lamborghini sembra avere chiare le idee sul suo futuro musicale e, i dettagli li svela Pipol Gossip in esclusiva. Secondo il portale di gossip, la cantante pop italiana vorrebbe tentare la qualifica all’Eurovision Song Contest e, per farlo, parteciperà al Festival di San Marino.

Sulla pagina di Pipol Gossip, infatti, si legge: “ESCLUSIVA PIPOL! Elettra Lamborghini, quest’anno tenterà la carta “Festival di San Marino” per accedere alla qualificazione dell’EuroVision Song Contest. La cantante è pronta per conquistare tutti con un pezzo mozzafiato!” A quanto parte, la nota icona pop mira al concorso musicale europeo sperando di trionfare esattamente come i Maneskin. La notizia della partecipazione di un’altra artista italiana all’Eurovision è senza dubbio positiva, ma cosa ne penserà il web?

Elettra Lamborghini rivela: “Mi manca la TV ma…”

Se da un alto Elettra Lamborghini vuole tentare l’Eurovision, dall’altro ha ammesso di sentire la mancanza della TV. In occasione di un’intervista al magazine spagnolo Shangay, la cantante ha rivelato: “Vorrei tornare in televisione, ma con un reality che non mi obbliga a restare rinchiusa per troppo tempo. Sono sposata e non vorrei stare troppo tempo lontano da mio marito rischiando di mettere in pericolo la mia relazione”.

Parlando della sua carriera, l’ereditiera ha svelato: “l’Italia è troppo piccola per me; faccio reggaeton e ho un cuore latino. Ecco perché voglio visitare di più sia la Spagna che l’America Latina. Usare lo spagnolo nel canto mi viene naturale, mi sono sempre interessata alle culture latine ed ho delle buone vibrazioni con loro”. Elettra Lamborghini, dunque, non punta solo alla musica, anzi, è stata di recente ospite dello show Boomerissima, condotto da Alessia Marcuzzi.

