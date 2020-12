Elettra Lamborghini al Grande Fratello Vip 2020?/ “Entrerà il 31 dicembre per…”

Elettra Lamborghini al Grande Fratello Vip 2020? No, non è uno scherzo. La regina del twerk potrebbe fare a breve il suo ingresso nella Casa ma, chiariamo, non come concorrente. Gabriele Parpiglia, in diretta su Casa Chi, ha infatti annunciato che la Lamborghini entrerà in Casa il 31 dicembre per festeggiare l’ultimo giorno del 2020 insieme a tutti i concorrenti e animare la serata con le sue canzoni. Un bel colpo per Alfonso Signorini che ha visto sfumare l’ingresso della dorella di Elettra, Ginevra. Proprio a Casa Chi è arrivato qualche ulteriore dettaglio sul forfait della Lamborghini in questione: “Nella clausole avrebbe messo che non voleva si parlasse della sua famiglia e che nessuno sarebbe dovuto intervenire nella casa, perché voleva fare il suo percorso”, ha spiegato infatti Parpiglia.

Elettra Lamborghini ospite al Grande Fratello Vip la notte di Capodanno?

Se Ginevra ha detto no, Elettra Lamborghini, a quanto pare, ha detto sì. Un’indiscrezione, questa, che era già nell’aria da qualche tempo. Lo stesso Alfonso Signorini, qualche tempo fa, ha parlato di una chiacchierata che c’è stata tra Cristiano Malgioglio (eliminato ieri dal Grande Fratello Vip) e la Lamborghini. “Elettra è in trattativa, dovrebbe fare anche uno show nella casa e far festa con i componenti. Sarebbe felicissima di entrare. Ha rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip perché non lo sentiva nelle sue corde: è capace di dire di no e se ci fosse stata Ginevra di certo non avrebbe accettato di entrare”, ha infatti dichiarato. Inutile dire che per i gieffini sarebbe un bel colpo di scena!



