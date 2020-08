ELETTRA LAMBORGHINI/ “Al mio matrimonio con Afrojack preferirei non chiedere i tamponi, ma…”

Elettra Lamborghini è un’altra degli ospiti della tappa odierna del Radionorba Battiti Live, in onda come sempre in differita in prima serata su Italia 1. La cantante ed ereditiera bolognese ha di recente reso nota la sua volontà di disporre controlli per gli invitati al suo matrimonio, che – come annunciato – si celebrerà il 6 settembre prossimo. Lo sposo, Afrojack, produttore e remixer olandese di 32 anni, è ovviamente d’accordo: “Chiederò a tutti gli invitati al mio matrimonio di fare il tampone, massimo tre giorni prima dell’evento”, ha detto su Instagram Elettra, esprimendo contrarietà nei confronti degli atteggiamenti di alcuni vip noncuranti delle regole. A suo dire, infatti, certe persone di sua conoscenza avrebbero contratto il coronavirus ma si rifiuterebbero di dichiararlo, il tutto allo scopo di continuare indisturbati le vacanze. Sono questi i comportamenti che hanno portato la curva dei contagi a salire nuovamente: “Io non ho più parole… di certo non sono contenta di chiedere agli invitati di fare il tampone, ma c’è mia nonna…”, ha spiegato ancora la Lamborghini.

Elettra Lamborghini interrompe i concerti

Elettra Lamborghini appare dunque ben decisa a fare il possibile, nel suo piccolo, per arginare il rischio di un nuovo lockdown. La sua parte l’ha già fatta rinunciando a portare a termine il suo tour quest’estate, a fronte soprattutto di quanto è accaduto in Puglia durante i suoi concerti: a Otranto, in spiaggia, Elettra è stata letteralmente assediata dai fan, mentre a Gallipoli il pubblico si è reso colpevole dell’episodio più clamoroso non rispettando nuovamente il distanziamento. Tutte le esibizioni sono state cancellate, e a seguito di ciò lei stessa a commentato: “Riconosco che non è il momento… ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”.

I preparativi per il matrimonio di Elettra Lamborghini

Resta in programma il matrimonio tra lei e Afrojack, il quale – tra parentesi – la tratta “come una principessa”. Elettra Lamborghini ha raccontato a Verissimo lo scorso febbraio come e quando è arrivata la proposta di matrimonio, “il giorno di Natale, davanti a tutta la mia famiglia”: “Non me l’aspettavo anche se ne avevamo parlato”. Fin dall’inizio si era vociferato di questo autunno, come periodo possibile per la cerimonia vera e propria, e sembrerebbe che le condizioni sanitarie permettano che tutto si svolga in sicurezza. Meglio ancora con l’ulteriore accortezza disposta dalla sposa, che – a quanto si dice – verrà affiancata dalle sue sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia e dalla sua amica Simona nel ruolo di testimoni. Le fedi sono state acquistate in una gioielleria esclusiva di via Montenapoleone a Milano, ed è già pronto anche l’abito da sposa.



