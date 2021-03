Elettra Lamborghini all’Isola dei Famosi 2021/ In collegamento da casa per il covid

Elettra Lamborghini sarà presente alle prime due puntate dell’Isola dei Famosi 2021 anche se non potrà essere in studio. La cantante è positiva al covid e non potrà affiancare in studio la conduttrice Ilary Blasi e gli altri opinionisti che sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Tuttavia, come fa sapere Fanpage, durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 in onda lunedì 15 marzo, in prima serata su canale 5, la Lamborghini debutterà ufficialmente nel ruolo di opinionista anche se in collegamento da casa. Elettra, dunque, seguirà tutta la puntata commentando l’approdo dei naufraghi sull’isola collegandosi direttamente da casa dov’è in quarantena. Elettra Lamborghini dovrebbe essere in collegamento anche durante la seconda puntata del reality show che torna in onda con un’edizione tutta nuova.

Elettra Lamborghini positiva al covid

Elettra Lamborghini ha annunciato sui social di essere positiva al covid. “Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti… e ho preso il Covid”, ha scritto pubblicando un video in cui si mostra in perfetta forma. Sorridente e sempre autoironica, Elettra parla con i fan che sono pronti a seguirla nlla sua nuova avventura. Elettra sta trascorrendo la quarantena pubblicando diverse storie sui social. “Sto benissimo”, annuncia Elettra che spera di negativizzarsi tra una decina di giorni quando si sottoporrà ad un nuovo tampone. Tanto l’affetto che sta ricevendo in queste ore Elettra che, lunedì sera, sarà al suo posto, pronta per regalare i suoi commenti all’Isola dei famosi e interagire sia con Ilary Blasi che con Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi che ha risentito dopo la finale del Grande Fratello vip 2020.





