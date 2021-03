Elettra Lamborghini “Andrea Cerioli? Mezza seg*”/ Lui piange, Blasi “È già crollato”

È stato presentato come maschio alfa e, nel suo video di presentazione, ha ammesso di sentirsi un leader; eppure una volta iniziata la sua avventura all’Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli è caduto nello sconforto. Così, in qualche confessionale, si è lasciato andare alle lacrime, confessando di aver trovato una situazione molto più difficile di come se l’aspettava. In studio, queste dichiarazioni e questo crollo vengono commentati con sarcasmo dalla conduttrice Ilary Blasi. “Pure i maschi Alfa piangono, questo è vero, però mi è crollato subito, ma che è successo?” si chiede la conduttrice, stupita dal fatto che Andrea sia crollato dopo solo poche ore.

Andrea Cerioli/ Sconvolto all'Isola dei Famosi 2021: "Non c'è nemmeno un bicchiere!"

Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini delusi dall’esordio di Andrea Cerioli all’Isola

Anche Tommaso Zorzi si dice deluso da questo esordio di Andrea Cerioli: “Io nella mia ideologia e nei miei sogni sono io che piango disperatamente tra le sue braccia e lui che mi consola, non lui che frigna sulla mia spalla e io che devo accarezzargli la testa! Non è il suo ruolo essere tenerissimo!” E se Iva Zanicchi lo trova invece tenerissimo, Elettra Lamborghini lancia la sua battuta: “È una mezza sega, adoro!” Che sia solo un inizio un po’ fiacco per Cerioli? Andrea potrebbe ancora stupire tutti nel corso dei prossimi giorni sull’Isola.

