Elettra Lamborghini arrivato un terzo componente della famiglia, è incinta?/ La verità svelata su Instagram

Elettra Lamborghini sarà tra i protagonisti dei Seat Music Awards 2021 già stasera, 9 settembre 2021. Negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé, con le sue serate in discoteca, nella variopinta movida lombarda, finanche alla partecipazione televisiva in vari reality show prima all’estero, e poi in Italia. È però dal 2017 che ha deciso di lanciarsi anche nel mondo della musica, parrebbe in forma anche stabile. L’ereditiera di casa Lamborghini ha dimostrato di avere più di una dote sul palco, grazie alle sue movenze e la sua presenza scenica, le quali l’hanno portata fino all’Ariston lo scorso anno. I media hanno diversi occhi puntati su di lei, i quali, unitamente ai social network della cantante, forniscono informazioni aggiornate sulle ultime apparizione pubbliche, i concerti, ma anche una serie di scoop che danno vita al gossip più sfrenato.

Elettra Lamborghini/ È incinta? Non si placano i rumors...

Elettra Lamborghini,

Molti hanno discusso e formulato diverse teorie riguardo una storia sull’account Instagram di Elettra Lamborghini che faceva intuire l’arrivo di un terzo componente nel nucleo familiare costituito con suo marito il dj olandese Afrojack. I fan ipotizzavano, in modo anche piuttosto concitato, una possibile gravidanza: ma si sbagliavano. Il nuovo arrivato si è rivelato essere un puledrino, le cui foto sono state condivise sempre da Elettra sul medesimo social. L’amore per i cavalli non è una novità: in un’altra storia, rispondendo ad un fan, l’ereditiera ha dichiarato il suo amore sconfinato e la mancanza che sente nei confronti di Lolita, il cavallo che ha perso sul finire dello scorso anno, in ottobre, dopo 21 anni, a causa delle complicanze di un’operazione. Tra i progetti futuri della cantante del doppio disco di platino Pem Pem, oltre il succitato festival musicale, vi è anche un concerto previsto per venerdì 20 agosto, a Mantova, all’interno del famoso Chiringuito, situato in Via Parma 20.

Elettra Lamborghini/ Regina dei social, con la hit Pistolero a Battiti Live 2021

Video, Pistolero

LEGGI ANCHE:

Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ "Il matrimonio? La conferma del nostro amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA