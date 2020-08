Elettra Lamborghini “Cancello tour per Covid”/ Bufera dopo concerto a Gallipoli…

Elettra Lamborghini si unisce a chi, con una nuova crescita dei contagi, ha deciso di cancellare tutti i concerti in agenda. L’annuncio è arrivato attraverso Twitter dove la ragazza ha specificato: “Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione legata al Covid. Non è il momento. Ci è stata l’opportunità e vi ringrazio molto a tutti, ma non siamo ancora pronti”. Non è ovviamente la sola che ha preso questa decisione per esempio è stato annullato il concerto di Elodie a Sant’Agata di Puglia mentre il Comune di Ascoli Satriano ha annullato tutti gli eventi per questa estate compreso il concerto che avrebbe dovuto veder protagonista Cristiano Malgioglio. La lista potrebbe continuare ancora a lungo, a dimostrazione che la paura sembra essere davvero tornata a far capolino e che la prudenza, giustamente, non sarà mai troppa.

ELETTRA LAMBORGHINI CANCELLA TOUR DOPO CASO GALLIPOLI

La decisione di Elettra Lamborghini di cancellare il tour arriva dopo le pesanti polemiche degli ultimi giorni che l’avevano riguardata. La ragazza si era esibita alla discoteca Praja di Gallipoli il 14 agosto scorso, proponendo il tormentone dell’estate La Isla. Video e foto della serata erano iniziate a circolare sul web con totale assenza di mascherine e distanziamento sociale. Nel caos era finita proprio Elettra Lamborghini accusata di essere “colpevole” di quanto accaduto. La cantante ha deciso di fermarsi, dimostrando invece grande maturità e voglia di metterci la faccia. Non tutti infatti avrebbero risposto alle polemiche coi fatti, dimostrando di aver capito che forse si stava correndo un po’ troppo verso una direzione totalmente sbagliata.

IL TWEET DELLA REGINA DEL TWERKING

Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid… riconosco che non é il momento… ci é stata data l opportunitá e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti ❤️🙏🏽 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) August 16, 2020





