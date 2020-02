Elettra Lamborghini canzone Musica/ Battesimo all’Ariston con una hit “estiva” (Sanremo 2020)

Grande attesa per un personaggio molto noto e chiacchierato come Elettra Lamborghini, fresca di una stagione lavorativa proficua che l’ha vista come giudice a The Voice of Italy. L’istrionica showgirl porta sul palco dell’Ariston “Musica (e il resto scompare)”, un brano ritmato e divertente, un omaggio al pentagramma in chiave estiva e spagnoleggiante. Nel testo, infatti, compaiono termini particolari come cabron (che in spagnolo significa caprone ma qui è interpretato semplicemente come bastardo), e historia de amor, più facile da intuire. La Lamborghini porta a Sanremo un brano che è pura vita, un inno al potere salvifico della musica che con solo 5 note riesce a far sopravvivere da un rapporto d’amore finito. Ci si aspetta un pezzo che farà ballare la platea e che animerà le stazioni radiofoniche per i prossimi mesi primaverili, magari anche per tutta la stagione estiva. Elettra Lamborghini ha dichiarato nelle ultime intervista di essersi sentita particolarmente lusingata dalla scelta di Amadeus e di non aspettarsi minimamente di partecipare alla kermesse. Sicuramente, per la showgirl bolognese sarà un palco del tutto nuovo, rispetto alle ultime collaborazioni musicali e alle esperienze finora trascorse. Inoltre, il 6 febbraio Elettra Lamborghini duetterà con Miss Keta, un altro personaggio molto discusso del panorama musicale italiano. Si tratta di un’artista dalle mille sfaccettature, amata soprattutto dal pubblico più giovane, una miscela perfetta tra rapper donna, influencer e rock star. Miss Keta, notoriamente mascherata dalla sua maschera, assieme alla prorompente Elettra Lamborghini saranno un cocktail esplosivo di colore e di musica contemporanea, condita con una buona dose di provocazione.

ELETTRA LAMBORGHINI REGINA DI INSTAGRAM

La partecipazione di due artiste così di tendenza sarà un richiamo per le nuovissime generazioni che ogni giorno cliccano Instagram e seguono i loro beniamini sui social. Elettra Lamborghini ha al suo attivo milioni di followers e questo sarà un refresh importante, un amplificatore per una ricorrenza così longeva come quella sanremese. In sintesi, la Lamborghini è un’artista che ama far parlare di sé e ci riesce anche con naturalezza e con una buona dose di ingenuità. Dopo i reality di Riccanza, Jersey Shore e altri, la showgirl farà sicuramente scalpore anche in un palco importante come Sanremo, in cui vince ancora il bel canto e i bei sentimenti. Sarà da aspettarsi una Elettra Lamborghini ripulita, con i tatuaggi nascosti e con un vestito da Gran Gala? Sicuramente l’hype è tanto, come è tanta l’attesa di quel mix pazzesco tra sangue bolognese e musica latina, la miscela tra Lambrusco e Piña Colada, tra nachos e piadina romagnola.





