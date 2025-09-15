Elettra Lamborghini, chi è: cantante, showgirl e personaggio tv nonché erede della famiglia che ha dato vita alla casa automobilistica

Nata a Bologna nel 1994, Elettra Lamborghini è l’erede dell’omonima casa automobilistica, figlia di Tonino e nipote di Ferruccio, che ha creato appunto l’azienda che porta il nome della sua famiglia. Elettra, terza di cinque fratelli (Ferruccio, e poi quattro donne), ha cominciato la sua carriera in televisione approdando come ospite al Ciambretti Night. Da quel momento è stata protagonista di diversi programmi tv, tra i quali anche Riccanza, in onda su MTV. Dopo aver posato per diversi giornali in copertina, nel 2017 è stata tra i protagonisti del GF spagnolo, il Gran Hermano VIP, e poi in Inghilterra al Georgie Shore.

Chi è Afrojack, il marito di Elettra Lamborghini: "Non abbiamo mai litigato"/ "Figli? Non lo sappiamo"

Dopo diverse esperienze alla conduzione, Elettra Lamborghini ha cominciato la sua attività musicale, diventando anche coach di The Voice of Italy su Rai 2 nel 2019. L’anno successivo ha preso parte a Sanremo con “Musica (e il resto scompare)” e l’anno seguente è stata opinionista de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Negli ultimi anni Elettra Lamborghini ha unito alla sua attività musicale anche quella da influencer: è infatti molto attiva sui social, dove viene seguita da ben 7 milioni di persone.

Elettra Lamborghini, chi è: figlia d'arte, cantante e conduttrice/ L'amore e le nozze con AfroJack

Elettra Lamborghini, chi è: “Ho tantissima energia”

Sempre piena di energia, Elettra Lamborghini ha compiuto un anno fa i suoi 30 anni. “Mi piace invecchiare perché significa che alle spalle ho anni vissuti. Mi sento 25enne. Ho ancora tantissima energia, è un momento felice della mia vita. La vita va veloce ma ho imparato a godere delle piccole cose. Mi rendo conto guardando alle spalle che da piccola mi facevo tantissime paranoie, ad esempio anche sul fisico” ha spiegato nel 2024 a Verissimo.

Tra le grandi passioni di Elettra Lamborghini, oltre alla musica, ci sono i cavalli. Nella stessa intervista a Verissimo, la showgirl ha rivelato: “Saranno i miei amori per tutta la vita. Dopo Lotita, che mi ha regalato mio papà, nella mia vita è arrivato Ermes. Mi sono innamorata di lui e ho deciso di prenderlo”.

Afrojack, marito di Elettra Lamborghini: "Persona meravigliosa"/ "Abbiamo la stessa anima"