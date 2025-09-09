Chi è Elettra Lamborghini, cantante e conduttrice molto amata sui social? La carriera e nel 2020 le nozze con il deejay Afrojack

Bomba d’energia, icona sexy ma anche personaggio molto simpatico, Elettra Lamborghini è sempre una sorpresa continua. Nata a Bologna nel 1994, Elettra è la figlia di Tonino Lamborghini, imprenditore molto conosciuto per l’azienda della sua famiglia, che fu fondata dal padre Ferruccio. La carriera di Elettra è cominciata nel 2015, come ospite della trasmissione Chiambretti Night. Dopodiché, la Lamborghini è stata tra i protagonisti del programma di MTV Riccanza e ancora ha posato per Playboy. Dopo aver preso parte nel 2017 al Grande Fratello VIP in versione spagnola, ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica, diventando anche coach di The Voice of Italy nel 2019.

Nel 2020 per la prima volta ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)”, che non è arrivato in una posizione ottimale ma nonostante ciò ha permesso di conoscere la giovane artista e influencer sotto un altro punto di vista. Negli ultimi anni Elettra Lamborghini continua a dedicarsi al mondo della musica, sfornando diverse hit, ma allo stesso tempo è molto attiva sui social.

Elettra Lamborghini, chi è: le nozze nel 2020

Elettra Lamborghini è stata fidanzata dal 2018 al 2020 con Afrojack, disc jockey olandese. I due si sono uniti in matrimonio proprio nel 2020 con una splendida cerimonia sul lago di Como. Parlando di ciò che la lega ad Afrojack, la Lamborghini ha spiegato: “Lui è una persona buonissima, è questo che mi ha fatto innamorare di lui. Ho capito subito che c’era qualcosa di diverso”. I due continuano la loro vita matrimoniale con grande felicità e progetti comuni: al momento si dividono tra Europa e Stati Uniti, dove lui lavora nel mondo della musica. Parlando di eventuali figli, Elettra ha raccontato di volerne ma di non essere così certa del fatto che sia una buona idea farli nascere in questo mondo, in un momento storico certamente non semplice.