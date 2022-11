Elettra Lamborghini chiude definitivamente con la sorella Ginevra?/ Sempre più distanti…

Elettra e Ginevra Lamborghini: nessun segno di pace

Tra Elettra e Ginevra Lamborghini non è ancora scoppiata la pace. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Ginevra aveva confessato di non parlare con la sorella Elettra da diverso tempo e di non essere stata neanche invitata al suo matrimonio. Dopo la squalifica, in studio, ha confessato ad Alfonso Signorini che qualcosa si stava muovendo anche se “piano piano”. Una piccola speranza per Ginevra che spera di poter riavvicinarsi alla sorella. Un riavvicinamento che, tuttavia, non c’è ancora stato come si legge sul settimanale Chi.

Stando a quello che si riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini, nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 9 novembre, Ginevra avrebbe tentato un riavvicinamento con una proposta di pace che, tuttavia, Elettra non avrebbe accolto.

Elettra e Ginevra Lamborghini sempre più distanti

“Se qualcuno aveva ipotizzato un riavvicinamento tra Ginevra ed Elettra Lamborghini ha fatto male i propri conti” – si legge su Chi. “Le due sorelle restano distanti nonostante l’ex gieffina abbia provato nuovamente ad avvicinarsi alla sorella Elettra. Ma alla proposta di pace, Ginevra ha trovato come riposta il silenzio“, scrive ancora Chi.

Nessuna possibilità, dunque, per le sorelle Lamborghini, di ricucire il rapporto? La frattura tra le due appare davvero insanabile. Elettra, da parte sua, resta in silenzio portando avanti la propria carriera e la propria vita privata con il marito Afrojack con cui è sempre più felice. Ginevra, invece, pur avendo ormai lasciato il GF Vip da diverse settimane, continua ad esserne una protagonista indiretta.

