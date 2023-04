Elettra Lamborghini choc/ Il ruolo di opinionista? Non sono brava, non adatto a me”

Elettra Lamborghini: la confessione sul ruolo d’opinionista

Elettra Lamborghini, oltre ad essere una nota cantante, ha ricoperto vari ruoli televisivi tra cui opinionista e conduttrice. La pop star italiana è tornata a condurre Only Fun su Nove, insieme al duo PanPers formato da a Andrea Pisani e Luca Peracino. Ai microfoni del settimanale DiPiùTv, si è lasciata andare ad alcuni confessioni.

L’ereditiera ha confessato di non essersi sentita all’altezza nel ruolo d’opinionista, come nel caso dell’Isola dei Famosi: “In questo programma mi diverto davvero tanto. Anche se capita di avere l’ansia prima di iniziare una puntata. […] Resto prima di tutto una cantante. Quella della conduzione potrebbe essere una strada da affiancare alla musica. Il mio ruolo da opinionista? Non sono stata particolarmente brava, non era adatto a me“. Dunque, Elettra Lamborghini potrebbe non tornare a ricoprire tale ruolo in futuro.

Elettra Lamborghini, ai microfoni di DiPiùTv, ha rivelato il segreto per un matrimonio felice. La cantante è sposata con Afrojack, con il quale la relazione va a gonfie vele e confessa qual è la regola che la coppia segue sempre: “Non stare lontani mai per più di sette giorni. È il tempo massimo che riusciamo a sopportare, entrambi, ed è già difficile. Poi, uno dei due raggiunge l’altro, ovunque sia, in qualsiasi parte del mondo”.

Per quanto riguardo il desiderio di maternità, la cantante aggiunge: “Un figlio? Ci pensiamo e lo desideriamo entrambi ma non è ancora il momento giusto. Perché, quando diventerò mamma, voglio essere la migliore del mondo. Voglio fare le cose per bene, dare a mio figlio o figlia, tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile perché sono molto concentrata sul mio lavoro, che mi sta dando tante soddisfazioni. Ho un sacco di impegni e pochissimo tempo libero”.

