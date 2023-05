Elettra Lamborghini choc: “Sono pentita dei miei tatuaggi!”/ “Li sto per togliere tutti…”

Elettra Lamborghini, la rivelazione sui tatuaggi: “Se avessi un figlio lo sconsiglierei!”

Il tema dei tatuaggi è un dibattito sempre aperto; tra chi si dichiara estimatore e chi li sconsiglia per un futuro professionale. Eppure, soprattutto negli ultimi decenni la tendenza ad imprimere sulla propria pelle messaggi indelebili, decorazioni astratte e quant’altro è sempre più diffusa. In particolare, sono i personaggi del mondo dello spettacolo a fare sempre più sfoggio di tatuaggi stravaganti o anche canonici, come nel caso di Elettra Lamborghini. La cantante, in vista dell’imminente uscita del nuovo singolo “Mani in alto” – contenuto nell’album Elettraton – ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera dove per l’appunto parla dei suoi personali disegni impressi sulla pelle.

A differenza di quanto si possa pensare, Elettra Lamborghini ha raccontato al quotidiano di non essere particolarmente entusiasta, col senno di poi, di alcuni tatuaggi impressi sulla sua pelle. Di alcuni addirittura si è detta pentita di averli fatti oltre a raccontare di essere impegnata a cercare di rimuoverli quanto prima. In particolare, la cantante ha spiegato come sconsiglierebbe in maniera categorica ad un ipotetico figlio l’idea di ricoprire la pelle di tatuaggi. “Oddio, non voglio fare la boomer perchè un tatuaggio è una maniera di esprimere chi sei, di essere particolare. Ma si, sono pentita, li sto tirando via tutti e fa male“.

Elettra Lamborghini, il rammarico per il monito del padre sui tatuaggi: “Aveva ragione lui!”

Elettra Lamborghini – nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera – ammette dunque senza giri di parole di essere alle prese con una rimozione “a tappeto” dei tatuaggi che negli anni ha impresso sulla pelle. Con la verve e simpatia che la caratterizza, ha rincarato: “Non posso strapparmi una chia*pa!“. Nel merito del pentimento postumo, la giovane ha ricordato con rammarico gli ammonimenti del padre proprio in riferimento all’idea di tatuarsi. “Che vuole che le dica, papà mi aveva avvisato: poi te ne penti!“. In ogni caso, non è mai troppo tardi per cambiare idea ed Elettra Lamborghini sembra dunque aver deciso di passare ai fatti.

Chiaramente, la scelta di Elettra Lamborghini di rimuovere i tatuaggi che decorano la sua pelle è più che lecita. Spesso si operano scelte in merito che sono frutto di una fase giovanile; la maturazione attuale deve averla portata non proprio a rinnegare, ma comunque a mettere in discussione quei disegni e fantasie che la decorano. In particolare, quell’effetto maculato impresso in prossimità della schiena era diventato quasi un segno distintivo; eppure, anche la fantasia animalier potrebbe presto sparire dall’arsenale di tatuaggi che porta sul corpo.











