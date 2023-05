Elettra Lamborghini confessa “Mi sento in colpa a guadagnare più di un medico”/ “Non vivrei con 1.500 euro..”

Elettra Lamborghini si racconta un toto: l’intervista che anticipa la nascita di Elettraton

Sale l’attesa generale per il rilascio del nuovo album estivo di Elettra Lamborghini e, intanto, la twerker Queen torna a raccontarsi, svelando in particolare il suo rapporto con il denaro e l’importanza di un tenore di vita agiato. Tra le altre dichiarazioni, in un’intervista esclusiva concessa a Vanity Fair, la popolare ereditiera della nota casa automobilistica di fama internazionale di cui porta il cognome d’arte, Elettra Lamborghini ammette di sentirsi un po’ in colpa. Questo è per effetto dello stile di vita agiato che conduce e le consente di guadagnare cifre stellari, che desterebbero invidia a molti, tra comuni e non solo, anche very importanti people.

Elettra Lamborghini choc: "Sono pentita dei miei tatuaggi!"/ "Li sto per togliere tutti…"

Per il prossimo 2 giugno 2023, é fissato il rilascio di Elettraton, il nuovo album per cui fa da apripista il singolo in uscita nella stessa data “Mani in alto”. E, nell’attesa, del duplice rilascio musicale, con cui lei si candida al titolo di reginetta dell’estate 2023 made in Italy, Incalzata dalle domande della fonte nell’ultima intervista la magnetica Elettra svela il regalo extra-lusso ricevuto dal marito e dj olandese Afrojack. In occasione del 29esimo compleanno, lui le ha regalato in dono, non badando a spese, un bolide, un Audi R8 cabrio del valore stellare che si aggira intorno ai 200mila euro.”L’auto è parcheggiata in garage, se posso mi muovo con il mio cavallo Dadi” fa sapere, l’intervistata festeggiata. Incalzata poi sul caso mediatico Elisa Esposito, la prof di corsivo che attribuirebbe alle persone la colpa di guadagnare 1.300 euro al mese, la figlia ereditiera dell’imprenditore Tonino Lamborghini e nipote del fondatore della casa automobilistica Lamborghini, Ferruccio, ricorda testualmente la sua infanzia, dicendosi lontana anni luce da chi mediamente percepirebbe al di sotto dei reddituali 2mila euro mensili: “Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola. Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce (…) Le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra. Dipende dalle aspettative, c’è a chi non frega niente di diventare milionaria”.

Elettra Lamborghini: Mani in alto é il tormentone dell'estate?/ Lo spoiler del nuovo singolo

Elettra Lamborghini, presto mamma? La confessione della twerker

Quale insegnamento impartirebbe ai suoi eredi, qualora avesse dei figli, relativamente al dio denaro che regna sovrano nella società moderna? “Direi loro che i soldi non hanno valore -fa sapere, la popolare regina del Twerk nella music farm -, anzi mi sento quasi in colpa a guadagnare più di un dottore che salva le vite”. La cantante emiliana ammette inoltre di non nutrire il sogno di diventare madre, confermandosi una rappresentante dell’empowerment di genere femminile, ben al di là del vincolo matrimoniale che la lega oggi ad Afrojack: “Se vedo una donna in top ten nelle classifiche musicali ne sono orgogliosa, per il genere femminile è più difficile, altro che parità dei sessi. E poi un bambino vuole stare con la mamma. Io in questo momento non ci penso, ho altre cose da fare, non ho la testa e neppure il tempo di andare in bagno, figurarsi partorire”.

Elettra Lamborghini: "I miei genitori si sono fidati di me"/ "Io attrice? Come J.Lo…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA