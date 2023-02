Elettra Lamborghini contro sua sorella Ginevra/ “E tu ce l’hai la statua al museo?”

Elettra Lamborghini festeggia, è la prima artista italiana ad avere la propria statua di cera al museo Madame Tussauds di Amsterdam: “Sono orgogliosa e…”

La faida tra sorelle, degna di una soap americana, tra Elettra e Ginevra Lamborghini, procede a gonfie vele… Questa volta è stata la regina di Pistolero a scoccare una freccia avvelenata contro sua sorella. Da quando Ginevra si è fatta viva nella scena pubblica, con la sua breve ma intensa, partecipazione al Grande Fratello Vip 7, i gossip sui vari dissing tra sorelle sono stati inarrestabili. Per le due ogni occasione è buona per lanciarsi critiche e frecciatine. Cosa è successo questa volta? Andiamo con ordine: Elettra, negli ultimi giorni, ha condiviso con i propri fan il suo viaggio nella capitale Olandese, nonché città natale del marito Afrojack, Amsterdam.

Per la cantante dalle forme mozzafiato, non si tratta però di un viaggio di piacere bensì di lavoro: dopo essere stata presentata a Milano infatti, è stata trasferita al celebre museo Madame Tussauds di Amsterdam, la statua di cera di Elettra. Per la cantante si tratta del raggiungimento di un obbiettivo davvero importante: Elettra è infatti la prima artista italiana a essere rappresentata nel celebre museo delle cere: “Sono davvero orgogliosa di essere stata scelta dal Madame Tussauds di Amsterdam come prima statua di cera italiana a posare, è una grande emozione e soddisfazione al contempo“, ha dichiarato durante l’inaugurazione. Il lieto evento è anche diventato per Elettra un’ottima terreno per scoccare un dardo avvelenato contro sua sorella Ginevra…

Elettra Lamborghini scaglia una frecciatina contro sua sorella Ginevra: “Bicc hai la statua al museo?…”

È così che, passata appena qualche ora dall’inaugurazione olandese della statua di cera di Elettra Lamborghini, al celebre museo Madame Tussauds di Amsterdam, la cantante non ha potuto fare a meno di scagliare una vera e propria frecciatina a sua sorella Ginevra. I rapporto tra le due, da quando Ginevra l’ha più volte nominata al Grande Fratello Vip 7, si è fatto sempre più ai ferri corti e, se durante il reality Ginevra aveva dichiarato di volersi riavvicinare alla sorella, possiamo affermare con certezza che non è decisamente riuscita nell’intento. Cosa ha combinato dunque questa volta Elettra?

La cantante, ha postato su Instagram la foto che la ritrae vicino alla sua statua di cera accompagnata da una didascalia che sembra proprio essere rivolta a sua sorella: “E tu ce l’hai la statua al museo Bicc!? Mmmmm no?! Senza piangere”, accompagnato anche da emoticon di bacini. Che dire? Sembra proprio una frecciatina per la sorella che, anche se recentemente ha pubblicato un nuovo singolo, I see you, in collaborazione con Alessandro Basciano, non vanta certo la stessa carriera della sorella. Nell’attesa di scoprire la madre dei segreti, ossia perché le due non si parlano più, ecco qui la foto incriminata…













