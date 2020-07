Elettra Lamborghini: “Controllate l’ascella”/ In Puglia si scatena sul palco, poi…

Elettra Lamborghini sa sempre come far parlare di sè. Dopo aver documentato il suo arrivo a Brindisi per partecipare all’ultima registrazione del Battiti Live 2020, Elettra Lamborghini che a settembre convolerà a nozze con il fidanzato Afrojack, ha mostrato ai followers anche tutta la fase della preparazione, concentrandosi sulla nuova manicure. Sul palco di Battiti Live 2020, poi, si è letteralmente scatenata ballando e sfoggiando le sue forme fasciate in un tubino. Dopo le fatiche musicali e aver salutato il pubblico che la stava aspettando, la Lamborghini si è concessa una cena rilassante. Tra le varie storie, poi, è spuntata la foto dedicata all’ascellla. “Ascella check”, scrive la Lamborghini senza aggiungere altro. Cosa avrà voluto dire.

Elettra Lamborghini: ultime fatiche prima delle nozze

Nonostante convolerà a nozze tra poche settimane, Elettra Lamborghini sta continuando a lavorare. Con Giusy Ferreri, è tornata sulla scena musicale con il singolo “La isla” con cui sta facendo ballare il proprio pubblico, sempre più numeroso. Dopo la serata trascorsa in Puglia, la Lamborghini ha già dato il buongiorno ai fans. Sempre molto presente sui social, Elettra documenta tutto ciò che le accade. Negli scorsi giorni, infatti, ha anche mostrato i sex toys che ha trovato in un albergo. Dopo aver calcato il palco del Festival di Sanremo 2020, dunque, la carriera musicale della Lamborghini continua. L’ereditiera si fermerà solo in occasione del suo matrimonio? In attesa di scoprirlo, i fans si godono tutto ciò che sta facendo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA