Elettra Lamborghini/ Dalla mancata gravidanza al rapporto con la sorella Ginevra

Elettra Lamborghini è incinta?

Elettra Lamborghini è sposata da tre anni con Afrojack e da tempo si parla di una possibile gravidanza. La notizia è scoppiata anche sui social con la cantante che ha messo a tacere ogni chiacchiericcio. “Ragazzi, io ho una domanda, ma perché mi volete tutti incinta? Cioè ma io cosa dovrei dirvi? Ho scritto che ho il ciclo e che sono in quel momeno lì ma io non lo so…” – ha scritto Elettra che ha poi aggiunto – “ma perché mi volete gravida, mi spiegate? Siete ossessionati!”. In diverse occasioni, infatti, molti fan hanno chiesto alla loro beniamina se fosse in dolce attesa, ma al momento nessuna cicogna in arrivo per lei. In realtà la Lamborghini ha comunicato che vorrebbe adottare una bimba della striscia di Gaza.

Elettra Lamborghini furiosa: "Cancellato video su Gaza da Instagram"/ "Bambini no, vestiti trasparenti sì?"

Intanto Elettra sta meglio e si è ripresa da un brutto virus che le ha fatto trascorrere una brutta giornata. Proprio la cantante sui social ha raccontato: “ho passato forse la peggiore giornata della mia vita. Poco prima di imbarcarmi sono stata male e ho iniziato a vomitare e avere la tachicardia… Non mi era mai successo di vomitare in mezzo alla strada sinceramente e nemmeno ininterrottamente in aereo, giuro è qualcosa che non auguro a nessuno… a parte l’imbarazzo, 10 ore di volo non sapendo come il tuo corpo possa reagire….”. Per fortuna tutto è andato per il meglio e si è ripresa alla grande anche se ha precisato “non mi era mai successa una cosa del genere”..

Elettra Lamborghini vuole adottare bambina di Gaza/ "Ma è impossibile": bufera social

Elettra Lamborghini e il rapporto con la sorella Ginevra

Neppure l’appello di Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show è servito a far riappacificare Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra. Ma cosa è successo tra le due? Sui social è scoppiato il caso quando Elettra ha messo un like ad un commento di un utente che, rispondendo ad una filippica di Antonino Spinalbese su Ginevra Lamborghini, ha scritto: “materna come quella volta che ha chiuso in una stanza per ore al buio la sorella Elettra”. Una vera e propria bomba che ha ricevuto il like di Elettra che è stato poi prontamente rimosso.

Elettra Lamborghini, lite furiosa con un concorrente a Italia's Got Talent/ "Mi stava per tagliare il naso!"

Intanto a parlare del rapporto con la sorella Elettra è stata Ginevra Lamborghini durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. In quell’occasione Ginevra disse: “il motivo non lo so neanche io, credo che non lo sappia neanche lei. È nata per una stupidaggine, non è che abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta. I miei ci hanno provato in tutti i modi, la cosa che penso è che tutti dicono che il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo, penso a quanto tempo sto sprecando. Io le scrivo, ma mi ha bloccato ovunque, su Instagram, il telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. Facciamo Natale separati dal 2019”. Chi dirà la verità?











© RIPRODUZIONE RISERVATA