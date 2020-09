Elettra Lamborghini, distrutta stanza hotel/ Addio al nubilato ‘hot’ e con polemiche

Elettra Lamborghini torna a far parlare di sé dopo l’addio al nubilato che l’ha vista protagonista in Campania. Uno screenshot dalle stories di Deianira Marzano ha fatto il giro del web, visto che mostrava una camera completamente distrutta, ma cosa è successo? La cantante ha passato, insieme ai suoi amici, tre giorni nella tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis nei pressi di Caserta. Tra cene, gite e piscina i festeggiamenti sono andati avanti a lungo, creando non poche polemiche e non solo per le immagini riguardanti la camera. Il prossimo 26 settembre Elettra Lamborghini potrà però finalmente convolare a nozze col fidanzato Afrojack dopo il rinvio forzato a causa del lockdown.

Elettra Lamborghini, polemiche da Covid

Sono diverse le polemiche che si sono abbattute su Elettra Lamborghini, tra queste non manca quella sulla sicurezza legata al Covid. La festa si è comunque tenuta in sicurezza con la cantante che ha preteso tamponi per personale e invitati alla festa. La scelta è arrivata dopo che però in molti l’avevano accusato di non seguire le misure preventive stabilite dal Governo. Quanto visto sui social network però ha fatto riesplodere la mina con la poca cura verso le norme da rispettare. Al momento Elettra ha deciso di rimanere in silenzio, senza rispondere a queste provocazioni. Conoscendola però sembra chiaro che nelle prossime ore avrà modo di dire la sua visto che ha sempre dimostrato di essere pronta a prendersi le responsabilità dei suoi gesti.



