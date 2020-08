Elettra Lamborghini/ Dopo Giusy Ferreri nuova coppia con Antonella Elia al Gf Vip come opinioniste?

Elettra Lamborghini torna a incantare il pubblico italiano con la sua partecipazione all’evento Battiti Live, nuova tappa in onda su Italia 1 oggi 10 agosto 2020. L’artista ha letteralmente sbaragliato la concorrenza insieme a Giusy Ferreri con “La Isla” da considerarsi un vero e proprio tormentone di questa atipica estate condizionata dall’emergenza legata al Coronavirus. In appena due settimane l’artista è riuscita a raccogliere quasi dieci milioni di visualizzazioni su Youtube. Come sempre c’è la volontà di far divertire il pubblico con atmosfere colorate e canzoni orecchiabili anche se dal gusto musicale non proprio per orecchie fini. Nonostante questo Elettra ha capito alla perfezione qual è la chiave per il successo e alla fine chi riceve consensi dal pubblico ha ragione sempre e a prescindere. Un successo che però va ricordato non è sempre stato accompagnato dalla parola estate, basti pensare al clamore che è riuscita a fare dopo il Festival di Sanremo 2020 grazie alla canzone “Musica (e il resto scompare)”.

Elettra Lamborghini, pronta per diventare opinionista del Grande Fratello Vip?

Negli ultimi giorni sono filtrati dei rumors sul futuro di Elettra Lamborghini davvero molto interessanti. La cantante infatti pare che sia vicinissima dal firmare un contratto proprio con Mediaset per diventare opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip al fianco di Alfonso Signorini. Prenderebbe il posto di Wanda Nara che dopo l’esplosione sulla rete privata con l’addio del marito Mauro Icardi all’Inter ha iniziato piano piano a defilarsi. Oltre ad aver ammaliato tutti con le sue doti canore e di intrattenimento infatti Elettra è diventata un po’ come Re Mida, qualsiasi cosa tocca infatti diventa oro. Mediaset ha fiutato l’affare e ha pensato di metterla dentro una delle trasmissioni di maggior successo della rete. Attenzione a quanto potrebbe accadere perché si vocifera anche che al suo fianco ci potrebbe essere Antonella Elia, reduce proprio dalla casa del Grande Fratello Vip e da Temptation Island. A quel punto ci sarebbero davvero delle basi per poter immaginare episodi clamorosi durante ogni puntata.

Video, “La Isla”





