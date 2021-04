Elettra Lamborghini/ Dopo il Covid e la morte del suo cane, di nuovo in pista…

Elettra Lamborghini ospite a Verissimo in coppia con Tommaso Zorzi

Elettra Lamborghini è la star del momento. Dopo tanti reality, all’estero, finalmente anche in Italia la bella ereditiera si è saputa ritagliare il suo spazio. Inutile dibattere se sia giusto oppure no tenendo conto delle sue doti, fatto sta che i fan la adorano e che continuano a seguirla in ogni sua avventura anche adesso che nei reality è passata da essere concorrente ad esserne opinionista. L’amata regina del twerk oggi sarà ospite in studio a Verissimo in coppia con Tommaso Zorzi proprio per parlare della sua avventura nel programma al fianco dell’influencer e anche di Ilary Blasi, superba padrona di casa. In questi giorni la Lamborghini è stata sotto la lente da aprte di web e siti internet e tutto per via della sconvolgente rivelazione della sua positività al Covid.

Dal Covid alla morte del suo cagnolino

Nonostante le precauzioni del caso sembra che anche lei abbia finito per infettarsi costretta poi in casa in attesa di un tampone positivo nonostante i pochi sintomi. In realtà la bella ereditiera ha mostrato sui social le medicine assunte dando i consigli più disparati e a quel punto è stata travolta dalle polemiche e dalle accuse. Per fortuna per lei il Coronavirus è passato in fretta e senza conseguenze serie e così Elettra Lamborghini è tornata finalmente al suo posto in tv all’Isola dei Famosi e oggi sarà a Verissimo per raccontare della sua esperienza e non solo. Proprio nei giorni scorsi, infatti, Elettra Lamborghini ha detto addio al suo amato cagnolino, morto proprio durante il suo periodo di quarantena. Di lui non ha ancora parlato in pubblico se non nelle sue storie su Instagram, lo farà proprio oggi a Verissimo?

